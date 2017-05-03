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Американская телесеть HBO придумала арест президента Грузии

14:42, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Грузия снова оказалась в центре внимания западных сценаристов – на этот раз военный переворот в кавказской стране придумали авторы популярного комедийного сериала HBO «Вице-президент» (Veep).

Очередная серия сериала, с Джулией Луи-Дрейфус в главной роли вице-президента США Селины Майер, вышла в эфир 30 апреля. Действия в ней происходят во время первых демократических выборов президента Грузии, которые сопровождаются политическими интригами и завершаются переворотом.

По сценарию, американская сторона поддерживает кандидата по имени Николоз Генидзе, однако он ведет нечестную игру и задумал отравить действующего президента Грузии Мурмана Шаликашвили.

Сразу после своего визита в Грузию, Селина Майер узнает, что в стране произошел военный переворот, объявлено чрезвычайное положение, а действующий глава государства арестован.

В серии были показаны кадры с грузинского избирательного участка, а также журналисты телекомпании «Рустави 2» и выпуски информационных передач «Курьер» и «Моамбе».

Авторы сериала американской кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO не стали первыми, кто придумал в Грузии государственный переворот.

Так, в январе 2017 году о выдуманном перевороте в Грузии рассказали

Фото: кадр из новой серии сериала «Вице-президент». Так, по замыслу авторов сериала, выглядит жидкость для маркировки избирателей

Премьера сериала «Вице-президент» состоялась 22 апреля 2012 года. Пилотный эпизод получил преимущественно благоприятные отзывы от телевизионных критиков, и 30 апреля 2012 года, спустя неделю после премьеры, HBO продлил сериал на второй сезон.

На 64-й церемонии вручения Прайм-тайм премии «Эмми» сериал был выдвинут в трех категориях на соискание наград: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса в комедийном телесериале» (Джулия Луи-Дрейфус) и «Лучший кастинг в комедийном сериале». Джулия Луи-Дрейфус выиграла «Эмми» за свою роль в сериале.

С тех пор было снято шесть сезонов сериала. Премьера последнего сезона состоялась 16 апреля 2017.

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