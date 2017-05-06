Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Экономика

Авторитетный винный эксперт из Японии исследует грузинский рынок

14:50, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Авторитетный винный эксперт из Японии Кеничи Охаши посещает Грузию для изучения богатой истории и культуры грузинского виноделия и продукции винного рынка страны.

Охаши является обладателем квалификационного звания «Мастер вина» (Master of Wine) – одного из самых уважаемых титулов в винном мире, присуждаемых Институтом Мастеров Вина в Великобритании.

Японский эксперт прибыл в Грузию по приглашению Национального агентства вина. В поездке его сопровождал представитель Ассоциации сомелье Японии, винный писатель Акихико Ямамото. Последний готовит длинную статью о грузинском вине для публикации в журнале ассоциации.

В первый день своего визита в Грузию, японские гости провели встречи в Национальном агентстве вина Грузии, увидели музей вина при ведомстве и посетили винный завод компании «Шато Мухрани».

После гости из Японии отправились в Кахетию, где им была предоставлена возможность продегустировать более 100 различных сортов грузинского вина.

Фото: Национальное агенство вина

Приглашенные эксперты признались, что были впечатлены винными традициями Грузии.

«Мое впечатление от грузинского вина — абсолютно фантастическое. Мне очень стыдно за то, что до сих пор я не был знаком с грузинским вином. Я получил так много информации о грузинском вине и его истории, насчитывающей 8 тысяч лет.  Число винных сортов этой страны также интересно… Грузинское вино хорошо сочетается с японской кухней. Именно поэтому я думаю, что грузинское вино на японском рынке ждет абсолютно блестящее будущее», — сказал Охаши.

Комментарии

Related Articles

  • В Тбилиси прошел шахматный турнир, посвященный Дню Победы

    В Тбилиси прошел шахматный турнир, посвященный Дню Победы

    ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. В столице Грузии состоялся открытый шахматный турнир на приз Мосе Мдинарадзе, посвященный Дню Победы над фашизмом. Организатором ежегодного турнира, состоявшегося уже в третий раз в тбилисском Дворце шахмат, выступило общество грузинских долгожителей «Саване», сообщил руководитель организации Хачатур Вартанянц. Участие в турнире принимали команды общества «Саване», благотворительной организации «Катарсис», ветеранов Второй мировой

  • МИД Грузии: Россия продолжает отдаляться от международного сообщества

    МИД Грузии: Россия продолжает отдаляться от международного сообщества

    ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Заявление МИД РФ о возможном пересмотре участия в женевских переговорах говорит о том, что Москва дистанцирована от принципов и норм международного права, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на сегодняшнем брифинге. МИД РФ резко отреагировал на последнее решение по Грузии комитета заместителей министров Совета Европы. В Москве заявили, что в

  • Трамп подписал бюджет США с пунктами о защите целостности Грузии

    Трамп подписал бюджет США с пунктами о защите целостности Грузии

    ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Президент Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий финансовый год, в тексте которого прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Палата представителей Конгресса США одобрила и представила бюджет на рассмотрение Трампа 5 мая. Уже сегодня консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях, где впервые в истории было прописано об оккупации территорий Грузии, вступит

170
Followers
48.4K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия