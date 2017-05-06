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Авторитетный винный эксперт из Японии исследует грузинский рынок

14:50, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Авторитетный винный эксперт из Японии Кеничи Охаши посещает Грузию для изучения богатой истории и культуры грузинского виноделия и продукции винного рынка страны.

Охаши является обладателем квалификационного звания «Мастер вина» (Master of Wine) – одного из самых уважаемых титулов в винном мире, присуждаемых Институтом Мастеров Вина в Великобритании.

Японский эксперт прибыл в Грузию по приглашению Национального агентства вина. В поездке его сопровождал представитель Ассоциации сомелье Японии, винный писатель Акихико Ямамото. Последний готовит длинную статью о грузинском вине для публикации в журнале ассоциации.

В первый день своего визита в Грузию, японские гости провели встречи в Национальном агентстве вина Грузии, увидели музей вина при ведомстве и посетили винный завод компании «Шато Мухрани».

После гости из Японии отправились в Кахетию, где им была предоставлена возможность продегустировать более 100 различных сортов грузинского вина.

Фото: Национальное агенство вина

Приглашенные эксперты признались, что были впечатлены винными традициями Грузии.

«Мое впечатление от грузинского вина — абсолютно фантастическое. Мне очень стыдно за то, что до сих пор я не был знаком с грузинским вином. Я получил так много информации о грузинском вине и его истории, насчитывающей 8 тысяч лет. Число винных сортов этой страны также интересно… Грузинское вино хорошо сочетается с японской кухней. Именно поэтому я думаю, что грузинское вино на японском рынке ждет абсолютно блестящее будущее», — сказал Охаши.

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