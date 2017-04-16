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Беженцы из Цхинвальского региона снова не смогли попасть на могилы своих близких

14:25, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. В Грузии, как и во всем православном мире, сегодня отмечают Воскресение Христово. По традиции, с раннего утра верующие несут в церковь пасхальные кексы и окрашенные яйца, чтобы осветить их. Сегодня и завтра жители разных регионов Грузии отправятся на кладбище, чтобы помянуть родных и близких.

Вот уже девятый год беженцы из Цхинвальского региона и жители нескольких грузинских сел, граничащих с линией оккупации, лишены возможности соблюсти эти традиции. Цхинвальские власти снова отказались разрешить им временный доступ к кладбищам и церквям, находящимся за пределами разделительной линии.

Данный вопрос обсуждался в ходе последней встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Центральные власти Грузии, на прошедших в Эргнети 4 апреля переговорах, потребовали от представителей Цхинвали на время пасхальных праздников разрешить людям перейти т.н. границу. Как и в прошлом году, требование не было выполнено.

Больше всего из-за оккупации в пасхальные праздники страдают жители сел Эргнети и Хурвалети. В 2015 году российские военные установили там приграничные опознавательные знаки и заборы из колючей проволоки. Ограждения мешают свободному передвижению и препятствуют общению с родственниками.

После августовской войны 2008 года Москва в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией, а Абхазии и Цхинвальскому региону придала статус оккупированных территорий.

Встречи МПРИ в Эргнети проходят с 2009 года. В них традиционно принимают участие представители Тбилиси, Цхинвали и Москвы, а также Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) и ОБСЕ.

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