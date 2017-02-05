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Браконьеры подстрелили косулю в заповеднике Боржоми-Харагаули

14:44, Февраль 5, 2017

Фото: Фейсбук-страница министерства по охране окружающей среды

ТБИЛИСИ, 5 февраля – Новости-Грузия. В национальном парке Боржоми-Харагаули в регионе Самцхе-Джавахети выявлен факт незаконной охоты на косуль, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Рейнджеры заповедника услышали звуки выстрелов. Они вышли на след двух браконьеров, но не сумели их задержать.

Недалеко от места, где велась стрельба, рейнджеры нашли раненую косулю. Ее доставили в здание администрации парка, чтобы оказать медицинскую помощь, однако спасти животное не удалось.

Директор Боржоми-Харагаульского парка Леван Табунидзе призвал браконьеров прекратить незаконную охоту на территории заповедника. Он добавил, что в противном случае злоумышленники будут наказаны по всей строгости закона.

В Грузии индивидуальная охота на зверей запрещена. Охотиться можно только в специальных охотничьих хозяйствах, лицензии которым выдает министерство по охране окружающей среды.

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