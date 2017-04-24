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Брата первой леди Грузии приговорили к четырем годам тюрьмы

16:52, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский городской суд сегодня приговорил к четырем годам тюрьмы Михаила Мгалоблишвили — сводного брата супруги президента Грузии Маки Чичуа.

Мгалоблишвили арестовали в январе 2017 года по обвинению в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте суда.

При его личном обыске изъяли пистолет конструкции «Браунинг» 1922 года выпуска с калибром 7,65 миллиметров, магазин и одну пулю. Еще один пистолет был изъят при обыске жилого дома Мгалоблишвили.

На суде брат первой леди Грузии подтвердил, что хранил указанные пистолеты, однако подчеркнул, что они достались ему в наследство от отца.

Несмотря на это, суд признал Мгалоблишвили виновным, «так как огнестрельное оружие и боеприпасы, изъятые из свободного оборота, подлежат специальному учету», сказано в сообщении суда.

Это не первая судимость Михаила Мгалоблишвили. По данным газеты «Резонанси» Мгалоблишвили ранее был судим трижды. В первый раз его приговорили в 2008 году к 2 годам тюрьмы и штрафу в размере 3 тысяч лари (1,25 тысяч долларов) за употребление наркотиков и оказание сопротивления полиции.

В 2010 году Михаила Мгалоблишвили осудили на 2 года и 9 месяцев вновь за употребление наркотиков, однако, в результате процессуальной сделки, наказание изменили на 3 года условного срока и обязали к выплате штрафа в размере 2 тысяч лари (более 833 долларов).

В третий раз Михаила Мгалоблишвили осудили на 17 лет за попытку умышленного убийства в составе группы лиц. Это произошло в 2011 году. Брат Маки Чичуа провел в тюрьме 3 года. Его помиловал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

В связях с криминалом замечен еще один родственник президентской четы – зять Миндия Гогочури, это муж дочери Маки Чичиуа от первого брака.

Имя Миндии Гогочури называли в 2013 году в связи с делом об убийстве, которое произошло в 2011 году на проспекте Руставели — группа людей застрелила 23-летнего Зураба Таркашвили. Тогда обвиняемыми были признаны три человека — Ивери Гогберашвили, Давид Русишвили и Ираклий Агладзе. Однако мать убитого Зураба Таркашвили заявила, что в расправе над ее сыном участвовал и Миндия Гогочури. Сам зять президента категорически опроверг это и назвал все клеветой.

В 2013 году Гогочури подозревали в ранении некоего Бачо Сирадзе в столичном районе Сололаки, однако его участие в этом деле также не было доказано.

Летом 2016 года президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что на Гогочури попытались оказать давление сотрудники полиции — его остановили на улице, после чего обыскали его квартиру и машину без постановления суда. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело на предмет возможного превышения служебных полномочий со стороны полицейских, однако не обнаружила нарушений. Оперативники заявили, что осуществили проверку на основании информации о незаконном хранении-ношении огнестрельного оружия. В итоге обыск Гогочури и еще двух человек ничего не дал и его не привлекли его к уголовной ответственности.

Между тем в январе 2017 года имя Гогочури и его друга Михаил Татришвили упоминалось в связи со стрельбой в центре Тбилиси – неизвестные лица ранили их из огнестрельного оружия. После этого Михаил Татришвили был задержан за незаконное хранение наркотиков.

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