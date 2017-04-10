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Бристольский зоопарк подарил Тбилиси 19 африканских пингвинов

18:03, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Бристольский зоопарк (Великобритания) подарил Тбилисскому зоопарку 19 африканских пингвинов.

Церемония передачи новых обитателей состоится во вторник, 11 апреля в 17.00. На мероприятии будет присутствовать делегация из Бристоля, а также посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит.

Тбилиси и Бристоль уже 29 лет являются городами-побратимами. Подарить коллегам в Тбилиси африканских пингвинов бристольский зоопарк решил после разрушительного наводнения, которое произошло в столице Грузии в июне 2015 года и унесло жизни 22 жителей Тбилиси, а также больше половины питомцев зоопарка.

Чтобы принять африканских пингвинов, в Тбилисском зоопарке расширили существующий старый пингвинарий, обустроили дополнительное пространство и песчаный берег, а также новые места для гнездования.

«Все с нетерпением ждут приезда африканских пингвинов. До наводнения у нас были пингвины, однако их не удалось спасти. И вот они вновь возвращаются. Африканские пингвины распространены на юге и юго-западе Африки, соответственно климат Грузии полностью соответствует тем климатическим условиям, которые необходимы для их жизни», — сказал директор Тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе.

После наводнения Тбилисский зоопарк получил помощь от коллег со всего мира. Из последних подарков — уссурийский тигр из Латвии, семь карликовых кенгуру и шесть гривастых овец из Великобритании.

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