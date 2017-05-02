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Бывший шеф полиции Украины Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство

23:34, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили присвоил бывшему шефу Национальной полиции Украины и экс-министру образования Грузии Хатии Деканоидзе двойное гражданство. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Присвоение грузинского гражданства произошло с полным соблюдением процедур, разъяснили в администрации президента.

«Президент Грузии присвоил Деканоидзе двойное гражданство после прохождения стандартных процедур, а не в индивидуальном порядке», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Согласно процедуре, с просьбой о присвоении двойного гражданства Деканоидзе обратилась к министерству юстиции Грузии, после чего 12 апреля президент принял окончательное решение о присвоении ей грузинского гражданства в качестве второго.

Хатия Деканоидзе – член команды реформаторов, которая вместе с бывшим прездентом Грузии направилась в Украину для осуществления реформ в этой стране.

С 2007 по 2012 год, при президентстве Михаила Саакашвили, Деканоидзе была ректором Академии МВД Грузии. Затем она была назначена министром образования и науки Грузии, но после смены власти в октябре 2012 года ее политическая карьера в Грузии завершилась.

В 2015 году Деканоидзе получила украинское гражданство и возглавила Национальную полицию Украины. На этой должности она проработала до ноября 2016 года. В настоящее время Деканоидзе находится в Грузии и принимает активное участие в работе бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

В 2015 году министерство юстиции Грузии лишило Деканоидзе гражданства Грузии. Согласно законодательству, получение гражданства другого государства влечет за собой отказ от гражданства Грузии. Двойное гражданство разрешено лишь при условии, что второе гражданство предоставляет президент страны специальным указом. Вместе с тем украинское законодательство запрещает госслужащим иметь второе гражданство, но предусматривает для этого двухлетний переходный период.

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