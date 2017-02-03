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Число посетивших Грузию туристов в январе выросло на 32,4%

14:35, Февраль 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 февраля – Новости-Грузия. В январе 2017 года Грузию посетило более 387 тысяч международных визитеров, что на 19,8% больше по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, сообщили в Национальной администрации туризма страны.

Согласно международной классификации, туристами считаются те визитеры, которые остаются в стране больше чем на 24 часа и пользуются услугами сферы обслуживания — ресторанами, гостиницами и так далее.

Из посетивших в январе 2017 года Грузию иностранцев, более чем на сутки в стране остались около 155 тысяч человек. Таким образом, число туристов увеличилось на 32,4% по сравнению с данными за январь 2016 года.

Больше всего визитеров в январе прибыло в Грузию из соседних стран: Азербайджана (+7,1%), Турции (-0,8%), Армении (+31,4%), России (+40,3%) и Украины (+28,2%).

Позитивная тенденция сохранилась и из стран Евросоюза. Особой популярностью Грузия в январе пользовалась у жителей Литвы (+47%), Болгарии (+32%), Германии (+32%), Польши (+25%) и Великобритании (+23%).

Значительный рост визитеров зафиксирован из Ирана (+617%), Узбекистана (+231%), Индии (+158%), Израиля (+158%), Китая (+78%), Казахстана (+32%) и Беларуси (+25%).

В 2016 году в Грузию из-за границы иностранцы приезжали: на автомобильном транспорте — 81% , на воздушном транспорте — 17%, железнодорожным и морским транспортом пользовались по 1% визитеров.

По данным Администрации туризма, за 2016 года туристы потратили в Грузии 2 миллиарда долларов, что по сравнению с предыдущим годом больше на 11%.

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