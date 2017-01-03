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Дети из семей беженцев побывали на елке у президента Грузии. ФОТО

18:01, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. Дети из семей беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, проживающие в местах компактного заселения, посетили новогоднюю елку во дворце президента Грузии.

Новогоднюю елку для маленьких гостей традиционно нарядила первая леди Грузии. Мака Чичуа украсила новогоднее дерево собственноручно раскрашенными авторскими игрушками.

С детьми встретился и президент Георгий Маргвелашвили. После представления все дети получили новогодние подарки.

Музыкальное представление для ребят показала актерская труппа Тбилисского театра юного зрителя имени Нодара Думбадзе.

Новогодняя программа во дворце президента Грузии продлится 4 и 5 января включительно.

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