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Драка в бильярдной: двое полицейских в больнице, трое человек – в тюрьме

12:10, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. Двое сотрудников полиции попали в больницу и трое человек были задержаны после драки в бильярдном клубе в городе Озургети на западе Грузии.

Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, инцидент произошел поздно ночью в заведении на улице  Чавчавадзе. МВД утверждает, что двое сотрудников полиции  в гражданской одежде вошли в бильярдную после того, как услышали доносящийся оттуда шум.

«Правоохранители представились и призвали молодых людей к соблюдению общественного порядка, однако в ответ последовала агрессия. В результате полицейские получили физические повреждения. Им оказали медицинскую помощь. На данный момент полицейские уже не находятся в больнице», — сообщили в пресс-службе МВД.

Однако есть и другая версия происшедшего, согласно которой, полицейские были в бильярдной с самого начала инцидента.

По информации телекомпании «Рустави-2», близкие и родственники задержанных, которые провели всю ночь у изолятора временного содержания, утверждают, что противостояние началось между полицейскими и молодыми людьми во время игры в бильярд. Родственники заявляют, что полицейские оскорбляли молодых людей. По информации очевидцев, полицейские избили молодых людей как до, так и после задержания.

Дело возбуждено по статье 353 УК Грузии (сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти), что наказывается штрафом или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы от двух до пяти лет.

 

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