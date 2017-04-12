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Два человека задержаны в Кахетии по обвинению в похищении девушки

19:05, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Двое мужчин задержаны в городе Гурджаани по обвинению в похищении девушки, сообщает региональное издание «Кахетинский информационный центр».

Согласно информации МВД Грузии, один из задержанных – 27-летний Г. Цанкашвили, который решил похитить 24-летнюю девушку для женитьбы против ее воли. Он уже признался в содеянном.

Накануне вечером Цанкашвили и еще трое неизвестных мужчин усадили девушку в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сообщение о произошедшем поступило в полицию.

Сегодня правоохранители обнаружили Цанкашвили и похищенную девушку в селе Напареули Телавского района.

Известно, что пострадавшая обращалась в МВД Грузии с жалобой на Цанкашвили в январе нынешнего года. Девушка указала, что он преследует ее и угрожает похищением. Тогда Цанкашвили отделался предупреждением.

Сейчас факт похищения расследуют по 143-й статье УК Грузии — незаконное лишение свободы, что наказывается лишением свободы сроком от двух до четырех лет.

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