Две жительницы Грузии освобождены из цхинвальской тюрьмы
ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили факт освобождения из цхинвальской тюрьмы двух жительниц Грузии.
Обе женщины были задержаны 27 января российскими пограничниками. Их обвинили в незаконном пересечении так называемой границы, установленной после оккупации Цхинвальского региона.
Цхинвальские власти утверждают, что женщины приходятся друг другу сестрами и намеренно перешли де-факто границу, решив «отправиться на поиски лучшей жизни».
Задержанные смогли покинуть изолятор после того, как каждая выплатила денежный штраф в размере 2 тысяч российских рублей (около 34 долларов).