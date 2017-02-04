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Две жительницы Грузии освобождены из цхинвальской тюрьмы

14:29, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили факт освобождения из цхинвальской тюрьмы двух жительниц Грузии.

Обе женщины были задержаны 27 января российскими пограничниками. Их обвинили в незаконном пересечении так называемой границы, установленной после оккупации Цхинвальского региона.

Цхинвальские власти утверждают, что женщины приходятся друг другу сестрами и намеренно перешли де-факто границу, решив «отправиться на поиски лучшей жизни».

Задержанные смогли покинуть изолятор после того, как каждая выплатила денежный штраф в размере 2 тысяч российских рублей (около 34 долларов).

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