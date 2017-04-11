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Джанелидзе: Армения и Грузия намерены углубить двустороннее сотрудничество

20:02, Апрель 11, 2017

 

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. У сотрудничества Грузии и Армении есть  большой потенциал развития и  углубления в различных сферах. Об этом заявил сегодня в Ереване министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Глава МИД Грузии прибыл сегодня в Армению с двухдневным официальным визитом по приглашению армянского коллеги Эдварда Налбандяна.

Джанелидзе планирует провести встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

Глава МИД Грузии поздравил Армению с прошедшими парламентскими выборами.

Джанелидзе сообщил, что в ходе сегодняшней встречи были обсуждены ряд важных вопросов двустороннего диалога, а также такие сферы как  туризм, культура, экономика, торговля и  транспорт.

«За прошедший год у нас наметился рост объема торговых связей. Углубление наших отношений в этих направлениях способствует развитию регионального сотрудничества», — сказал Джанелидзе.

Глава МИД Грузии указал на  активное двустороннее сотрудничество и политические контакты на различных уровнях — от президентов до министров.

«Мы рады были принимать  главу МИД Армении в Тбилиси в августе  и рады, что наши визиты такие частые. Мы также встречаемся на различных международных площадках», — сказал на брифинге  Джанелидзе, подчеркнув, что это указывает на стремление углубить отношения между странами.

Из Еревана министры иностранных дел Грузии и Армении отправятся на заседание глав МИД стран-членов «Восточного партнерства» и Вышеградской группы, которое пройдет 12 апреля в Варшаве.

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