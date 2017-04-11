Главное Новости Политика

Джанелидзе: Армения и Грузия намерены углубить двустороннее сотрудничество

20:02, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. У сотрудничества Грузии и Армении есть большой потенциал развития и углубления в различных сферах. Об этом заявил сегодня в Ереване министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Глава МИД Грузии прибыл сегодня в Армению с двухдневным официальным визитом по приглашению армянского коллеги Эдварда Налбандяна.

Джанелидзе планирует провести встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

Глава МИД Грузии поздравил Армению с прошедшими парламентскими выборами.

Джанелидзе сообщил, что в ходе сегодняшней встречи были обсуждены ряд важных вопросов двустороннего диалога, а также такие сферы как туризм, культура, экономика, торговля и транспорт.

«За прошедший год у нас наметился рост объема торговых связей. Углубление наших отношений в этих направлениях способствует развитию регионального сотрудничества», — сказал Джанелидзе.

Глава МИД Грузии указал на активное двустороннее сотрудничество и политические контакты на различных уровнях — от президентов до министров.

«Мы рады были принимать главу МИД Армении в Тбилиси в августе и рады, что наши визиты такие частые. Мы также встречаемся на различных международных площадках», — сказал на брифинге Джанелидзе, подчеркнув, что это указывает на стремление углубить отношения между странами.

Из Еревана министры иностранных дел Грузии и Армении отправятся на заседание глав МИД стран-членов «Восточного партнерства» и Вышеградской группы, которое пройдет 12 апреля в Варшаве.

Комментарии