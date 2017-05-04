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Джанелидзе прокомментировал информацию о подписании соглашения с Абхазией в Италии

16:57, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Любые «соглашения», оформленные де-факто властями Абхазии в Италии, не имеют юридической силы, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Самопровозглашенные власти оккупированного региона 29 апреля сообщили о том, что т.н. мэр Сухуми в ходе визита в Бари подписал протокол о намерениях с одним из итальянских городов. Подписанием этого документа, как утверждается, стороны договорились «о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене и сотрудничестве в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении и развитии бизнеса и предпринимательства в целом».

«Это попытки распространить информацию — якобы состоялся какой-то контакт, были оформлены какие-то соглашения. Нужно однозначно отметить, что, согласно итальянскому законодательству, любое соглашение или меморандум являются недействительными, если оно не согласовано с политиками центральной власти», — заявил Джанелидзе после сегодняшнего заседания правительства.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Грузии находится на связи с итальянскими коллегами.

«Нам хорошо известна официальная позиция Италии в связи с территориальной целостностью и суверенитетом Грузии, и эта позиция непоколебима. Любая активность, которая может быть осуществлена посредством определенных неформальных каналов, является недействительной, нелегитимной и не имеет ничего общего с уважением Италии суверенитета и территориальной целостности Грузии», — сказал Джанелидзе.

Абхазия, как и Цхинвальский регион Грузии, не контролируются центральными властями. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и официально признал эти регионы оккупированными территориями.

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