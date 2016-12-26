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Экс-чиновник МВД Грузии Роман Шаматава приговорен к 8 годам по делу об убийстве

17:57, Декабрь 26, 2016

ТБИЛИСИ, 26 декабря – Новости-Грузия. Тбилисский суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Грузии Романа Шаматава за попытку совершения двойного убийства.

Бывший начальник главного управления Абхазской Автономной Республики департамента конституционной безопасности МВД Грузии Роман Шаматава в 2014 году был обвинен по делу об исчезновении и убийстве рейнджера-лесничего Давида Цинделиани и сотрудника Минобороны Пааты Кардава.

Сегодня Тбилисский городской суд признал Романа Шаматава виновным по статьям «попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «незаконное лишение свободы с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение» УК Грузии.

Таким образом, суд признал только попытку убийства, а не умышленное убийство, как настаивала прокуратура.

Суд принял такое решение исходя из того, что тела Цинделиани и Кардава так и не были найдены и в деле не существовало заключения судебно-медицинской экспертизы, которое указало бы на убийство.

Согласно решению суда, Шаматава был осужден на 16 лет лишения свободы. Однако в соответствии с законом об амнистии, срок наказания при составлении приговора уменьшился и в итоге он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Паата Кардава и Давид Цинделиани исчезли при неизвестных обстоятельствах в разное время после грузино-российской войны в августе 2008 года.

После смены власти в 2012 году прокуратура приступила к изучению обстоятельств их исчезновения и через два года предъявила обвинение находившемуся к этому времени в отставке бывшему высокопоставленному представителю МВД Роману Шаматава.

По данным следствия, Роман Шаматава обвинил Паату Кардава и Давида Цинделиани в предательстве во время войны 2008 года и сотрудничестве с де-факто властями Абхазии.

Следствие считает, что Кардава и Цинделиани, были по поручению Шаматава похищены и доставлены в город Батуми. Затем они были вывезены на лодке в море на расстояние 10 км от берега. Им завязали глаза, а на руки надели наручники К ногам Кардава привязали кусок бетона, а к Цинделиани – якорь. Шаматава убил обоих выстрелом в голову из пистолета, после чего трупы были сброшены в море.

Между тем адвокат Шаматава, Гия Горозия заявляет, что у прокуратуры нет доказательств и обвинение строится только на показании свидетелей. Защита не согласна с решением суда и оно будет обжаловано.

«Во время судебного процесса прокуратура пыталась доказать виновность Шаматава только на основании показания свидетелей. У них не было никаких вещественных доказательств. Они не изъяли лодку, в которой, как они говорили, произошло убийство. У них нет ни пули, ни гильзы, ни тел и ни заключения экспертизы. Я удивлен, чем руководствовался судья, вынося приговор. Мы ожидали оправдательного приговора», — сказал Горозия в интервью «Новости-Грузия».

Адвокат указал на то, что свидетелями на процессе в основном выступали бывшие сотрудники Зугдидской полиции. «Они допросили очень многих свидетелей, но центральными были четыре-пять человек. Эти люди говорили, что слышали выстрелы, однако не смогли сказать, что видели, как Шаматава нажимал на курок», — сказал адвокат.

Приговором оказались недовольны и родственники Пааты Кардава и Давида Цинделиани, которые требовали от суда бессрочного лишения свободы для экс-сотрудника МВД.

Прокуратура также уже объявила, что обжалует решение суда.

Роман Шаматава в настоящее время отбывает наказание в тюрьме по делу о теракте в селе Хурча (регион Самегрело-Земо Сванети) вблизи административной границы с Абхазией.

Несмотря на то, что прокуратура обвинила Шаматава в организации террористического акта, Тбилисский городской суд в июле 2014 года признал его виновным только в превышении служебных полномочий и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

По этому же делу суд признал виновным бывшего сотрудника управления департамента по особым делам центра специальных мероприятий региона Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии Малхаза Мургулия и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

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