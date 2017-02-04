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Экспорт грузинского вина в январе вырос на 184%

15:09, Февраль 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 февраля – Новости-Грузия. В январе Грузия экспортировала более 4,3 миллионов бутылок вина в 26 стран мира, что на 184% больше показателя за январь 2016 года, сообщает Национальное агентство вина.

За первый месяц 2017 года в общей сложности экспортировано вина стоимостью 8,8 миллионов долларов , что на 141% больше прошлогоднего показателя.

Пятерку стран, лидирующих по экспорту грузинского вина в январе 2017 года возглавляет Россия — 2 861 471 бутылок, затем следует Украина — 402 858 бутылок, Китай — 372 440 бутылок, Польша — 156 302, и Казахстан — 106 284.

В агентстве отмечают, что особенный рост экспорта зафиксирован в направлении Евросоюза, Китая, США, а также традиционных экспортных рынков.

Так, рост экспорта в Эстонию составил 250% — 48 432 бутылок, в Россию — 198%, в Кыргызстан — 186% (38 700 бутылок), в Казахстан — 164%, в Великобританию — 113% (14 328 бутылок), в Украину — 102%, в США — 100% (32 940 бутылок), в Латвию — 84% (61 128 бутылок), в Польшу — 37%, в Литву — 21% (54 228 бутылок).

Кроме того, в январе 2017 года в восемь стран мира было экспортировано почти 897 тысяч грузинского бренди, что на 59% больше показателя 2016 года. Всего экспортировано бренди стоимостью 2,25 миллионов долларов — рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 49%.

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