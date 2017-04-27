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Европарламентариев в ПАСЕ угостили грузинскими винами

12:24, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. В Страсбурге, где проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), грузинская парламентская делегация устроила прием, на котором приглашенные европейские депутаты продегустировали грузинские вина, говорится в сообщении законодательного органа страны.

На вечере европарламентариев также угощали грузинскими национальными блюдами, сыром и сладостями. Кроме того, им предоставили возможность ознакомиться с информационным стендом Национальной администрации туризма Грузии.

Вице-спикер парламента Грузии и глава грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили считает, что организованный в Страсбурге вечер — это хорошая возможность для того, чтобы побудить европейских политиков посетить Грузию в качестве туристов.

«Мероприятие вызвало довольно большой интерес, вместе с нами на дегустации вин присутствовали многие депутаты. Это еще одна хорошая возможность ознакомить политиков других стран не только с политикой, но и с грузинской культурой и пробудить в них интерес приехать в нашу страну не только в качестве политиков, но и туристов», — сказала Чугошвили.

По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ирины Пруидзе, мероприятие направлено на популяризацию туристического потенциала Грузии.

Среди приглашенных гостей были президент ПАСЕ Педро Аграмунт, содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич, представитель фракции ЕНП в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и другие высокопоставленные лица.

Вечер был приурочен к 20-летию присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции. Цель этой конвенции — развитие взаимопонимания между народами Европы, поощрение взаимоуважения их культурного разнообразия, а также сохранение европейской культуры и содействие национальным вкладам в общее культурное наследие Европы.

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