Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

Генсек НАТО: Грузия проводит впечатляющие реформы для вступления в альянс

13:13, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал реформы, которые проводит Грузия для вступления в альянс, «впечатляющими». Глава НАТО отметил, что вступление Черногории в организацию свидетельствует о том, что двери альянса остаются открытыми, в том числе и для Грузии.

Свое заявление Столтенберг сделал в ходе дискуссий «Будущее НАТО», состоявшихся накануне в Школе международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона. Мероприятие собрало экспертов, политиков и дипломатов. В обсуждениях, касавшихся будущего НАТО, также принимали участие представители посольства Грузии в США.

Бывший посол США в НАТО и директор Института международного лидерства Маккейна Курт Волкер отметил, что альянс сегодня мотивирует многие страны к осуществлению реформ и поинтересовался мнением Столтенберга по этому поводу. Генсек НАТО в своем ответе привел в пример Грузию.

«Грузия проводит впечатляющие реформы, укрепляет свои демократические институты, модернизирует оборонные институциональные структуры и ведет борьбу с коррупцией. Все это отчасти объясняется стремлением вступить в НАТО. Я всегда подчеркивал, что реализовать такие реформы хорошо, потому что вы приближаетесь к НАТО. Даже если вступление в НАТО не является целью, вы должны иметь возможность бороться с коррупцией и укреплять демократические институты. В такой стране как Грузия, которая стремится к членству в альянсе, существует несколько причин, чтобы делать это. И мы поддерживаем их, НАТО поддерживает их в этом процессе», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что расширение НАТО зависит исключительно от решения самой страны-кандидата, а также остальных государств-членов альянса. «Никого больше не имеет права вмешиваться в это», — подчеркнул генеральный секретарь.

Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса после того, как документ ратифицируют правительства всех 28 входящих в НАТО стран. 24 государства-члена, в том числе США, уже одобрили этот шаг.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО стали 12 государств: в 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году — Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран, и политика открытых дверей продолжается. В числе кандидатов на вступление в НАТО числится Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

Комментарии

Related Articles

  • Пасхальная выпечка с итальянским шармом от BBC Good Food

    Пасхальная выпечка с итальянским шармом от BBC Good Food

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Панеттоне — традиционная итальянская выпечка родом из Милана. Этот пышный и вкусный кекс, название которого дословно можно перевести как «хлеб роскоши», в Италии готовят на Рождество и Пасху. В Тбилиси итальянские кексы перед Пасхой можно найти на полках супермаркетов – панеттоне в красивых упаковках грузинским покупателям предлагают по ценам, которые значительно

  • Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе

    Глава МИД Украины посетит Грузию на следующей неделе

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Грузию 21 апреля, заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов в интервью телекомпании «Имеди». Первый дипломат Украины планировал посетить Тбилиси 17-18 марта, однако визит отложили из-за ухудшения состояния его здоровья. «21 апреля Грузию посетит министр иностранных дел Украины. Думаю, после этого более ясным станет

  • В Тбилиси скончалась известная грузинская телеведущая Жаннета Арчвадзе

    В Тбилиси скончалась известная грузинская телеведущая Жаннета Арчвадзе

    ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. В Тбилиси на 87-ом году ушла из жизни известный грузинский диктор и телеведущая Жаннета Арчвадзе, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. Народная артистка Грузинской ССР работала на грузинском телевидении со дня его основания. На протяжении многих лет Арчвадзе вела как информационную программу «Моамбе», так и другие художественные, научные-образовательные и детские телепередачи.

166
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия