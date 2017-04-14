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Генсек НАТО: Грузия проводит впечатляющие реформы для вступления в альянс

13:13, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал реформы, которые проводит Грузия для вступления в альянс, «впечатляющими». Глава НАТО отметил, что вступление Черногории в организацию свидетельствует о том, что двери альянса остаются открытыми, в том числе и для Грузии.

Свое заявление Столтенберг сделал в ходе дискуссий «Будущее НАТО», состоявшихся накануне в Школе международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона. Мероприятие собрало экспертов, политиков и дипломатов. В обсуждениях, касавшихся будущего НАТО, также принимали участие представители посольства Грузии в США.

Бывший посол США в НАТО и директор Института международного лидерства Маккейна Курт Волкер отметил, что альянс сегодня мотивирует многие страны к осуществлению реформ и поинтересовался мнением Столтенберга по этому поводу. Генсек НАТО в своем ответе привел в пример Грузию.

«Грузия проводит впечатляющие реформы, укрепляет свои демократические институты, модернизирует оборонные институциональные структуры и ведет борьбу с коррупцией. Все это отчасти объясняется стремлением вступить в НАТО. Я всегда подчеркивал, что реализовать такие реформы хорошо, потому что вы приближаетесь к НАТО. Даже если вступление в НАТО не является целью, вы должны иметь возможность бороться с коррупцией и укреплять демократические институты. В такой стране как Грузия, которая стремится к членству в альянсе, существует несколько причин, чтобы делать это. И мы поддерживаем их, НАТО поддерживает их в этом процессе», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что расширение НАТО зависит исключительно от решения самой страны-кандидата, а также остальных государств-членов альянса. «Никого больше не имеет права вмешиваться в это», — подчеркнул генеральный секретарь.

Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса после того, как документ ратифицируют правительства всех 28 входящих в НАТО стран. 24 государства-члена, в том числе США, уже одобрили этот шаг.

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО стали 12 государств: в 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году — Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран, и политика открытых дверей продолжается. В числе кандидатов на вступление в НАТО числится Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.

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