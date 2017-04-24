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Глава МИД Эстонии назвал Грузию «важным партнером» Евросоюза

17:37, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Грузия является особенно важным партнером Эстонии и Евросоюза, заявил прибывший сегодня в Тбилиси министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Главы МИД Грузии и Эстонии провели встречу в расширенном формате и обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено положению на оккупированных территориях Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе.  Стороны также отметили достижения в сфере торговли.

«Открываются новые возможности и активизируется сотрудничество между странами в торгово-экономическом направлении. В 2016 году торговый оборот вырос на 21%, в том числе экспорт из Грузии – на 24%. Также примечательно, что  растет экспорт в Эстонию грузинского вина. Правительства обоих стран способствуют бизнес-отношениям», — сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

В свою очередь, эстонский дипломат поздравил Грузию с отменой виз для краткосрочных поездок в   Евросоюз.

«Это особенно важный шаг на пути интеграции в Европу. Естественно, для это процесса потребовались серьезные усилия. Это стимул для евроатлантических устремлений страны. Грузия – особенно важный партнер для Эстонии, а также Евросоюза», — сказал Миксер.

Глава МИД Эстонии прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.  Запланированы его встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Эстонский дипломат намерен посетить село Хурвалети Горийского района, которое граничит с оккупированным Цхинвальским регионом.

Грузия и Эстония установили дипломатические отношения 16 июня 1992 года. Страны сотрудничают в таких сферах как оборона, безопасность, экономика, туризм, образование, культура и охрана окружающей среды.

Товарооборот между Грузией и Эстонией за 2016 год составил 8,5 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии —2,8 миллиона долларов,а импорт в Грузию — 5,7 миллиона долларов.

 

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