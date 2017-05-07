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Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали в первый день чемпионата Европы

9:38, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Сразу два грузинских борца греко-римского стиля стали призерами чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в эти дни сербском городе Нови-Сад.

Как сообщает федерация борьбы Грузии, Гога Гогиберашвили, выступающий в весовой категории до 66 кг, завоевал бронзу, победив турка Атакана Юкселя.

Еще одну бронзовую медаль сборной Грузии по греко-римской борьбе принес Леван Арабули, выступающий в категории до 130 кг. В решающей схватке он победил немца Кристиана Джона.

Борцы греко-римского стиля начали борьбу за медали чемпионата Европы 6 мая. Сегодня заключительный день соревнований. Награды будут оспаривать спортсмены весовых категорий до 71, 75, 80 и 85 кг.

5 мая борьбу за титул чемпионов Европы завершили борцы вольного стиля.

По итогам этих соревнований, в активе сборной Грузии четыре медали: одно золото — Владимир Хинчегашвили (-61 кг), и три бронзы — Зураб Якобашвили (-65 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг), Гено Петриашвили (-125 кг). В общекомандном зачете соревнований по вольной борьбе сборная Грузии заняла в итоговом протоколе четвертое место. Победителем стала команда Турции, завоевавшая на континентальном первенстве три награды высшей пробы.

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