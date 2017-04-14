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Грузинские эксперты комментируют предстоящий визит Сергея Лаврова в Сухуми

18:39, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Политологи советуют властям Грузии активизировать свои действия на международной арене в связи с политикой России на оккупированных грузинских территориях — Абхазии и Цхинвальском регионе.

Эксперты в интервью телекомпании «Рустави-2» прокомментировали предстоящий 18 апреля визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сухуми.

«Россия перейдет от оккупации к аннексии. Пока что Россия остановила этот сценарий, так как на этом этапе, как видно, это не входит в ее интересы. С нашей стороны обязательно надо сделать так, чтобы Россия заплатила за подобные действия как можно более высокую цену», — заявляет Нодар Харшиладзе — представитель «Центра стратегического анализа Грузии».

«Мы должны дать почуствовать России, что любое действие, ведующее к аннексии, нанесет ей большой политический ущерб. Для этого очень важно много работать за границей с нашими коллегами, потому что мы практически выпали из этой темы. Сейчас в основном говорят об Украине и о Сирии, а о Грузии никто не вспоминает и в этом есть и наша вина», — считает Харшиладзе.

Аналитики также считают, что ситуация в оккупированных регионах Грузии должна рассматриваться наряду с аннексией Крыма в Украине и увязываться с международными санкциями против России.

«Проблемы, которые существуют в двух исторических регионах Грузии, должны рассматриваться вместе с крымской проблемой», — заявляет президент Международного центра исследований безопасности Ника Читадзе.

Он отметил, что «западные партнеры Грузии в последнее время активно говорят о том, что снятие с принятых против России международных санкций связано с тем, выполнит ли Россия Минские соглашения. Между тем эти соглашения предусматривают решение проблем в Украине, но не в Грузии».

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