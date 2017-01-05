Главное Культура Новости

Грузинские короткометражки покажут на Роттердамском кинофестивале

15:26, Январь 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 января – Новости-Грузия. Современное грузинское короткометражное кино покажут на Роттердамском кинофестивале (International Film Festival Rotterdam, IFFR), который пройдет в Нидерландах с 25 января по 5 февраля 2017 года.

Международный Роттердамский кинофестиваль ежегодно проводится в различных кинотеатрах Роттердама и является одним из самых известных и авторитетных европейских кинофестивалей, наряду с фестивалями в Каннах, Венеции, Берлине и Локарно.

Основанный в 1972 году, кинофорум ориентируется на поддержку альтернативного и некоммерческого кино, с уклоном в сторону кинематографа Восточной Азии и развивающихся стран.

В конкурсе за главный приз Tiger Awards соревнуются полнометражные, короткометражные и среднеметражные киноработы.

Грузию в Роттердаме представят две короткометражные ленты – «Три ступени» Иосифа (Сосо) Блиадзе (Грузия/Германия) и «Лета» Дэи Кулумбегашвили (Грузия/Франция). Оба проекта созданы при поддержке Национального центра кинематографии Грузии.

«Три ступени» Блиадзе — это история о тринадцатилетней девочке Мариам, которая живет вместе с отцом на окраине Тбилиси в заброшенной будке, весь день работает, чтобы получить еду, а иногда и ворует. Помимо жизни в нищете, подростку приходиться бороться с трудным периодом переходного возраста. В Роттердаме состоится мировая премьера фильма.

Фильм «Лета» Кулумбегашвили снят в селе Пона Лагодехского района (регион Кахети). Главную роль в картине исполнил актер Михаил Гомиашвили. Он играет одинокого всадника, блуждающего по берегу реки и случайно попавшего в странную деревню, изолированную от остального мира. В фильме, который снят без слов (не считая одного монолога в начале картины), поднимаются темы любви, насилия и тонкой грани между этими чувствами. Премьера «Лета» состоялась в 2016 году на Каннском фестивале.

Вместе с грузинскими фильмами за первенство в категории короткого метра будут бороться картины из России, США, стран Европы, Новой Зеландии, Австралии, Канады, Японии, Китая, Тайвани, Южной Америки, Африки и Индонезии.

Комментарии