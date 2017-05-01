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ГРУЗИНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЛИДЕРЫ – КТО ОНИ: ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ УСПЕХА

15:46, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. Театр, кино, музыка, музеи … Пожалуй, самые популярные и традиционные области культуры. А актеры,музыканты и художники, как правило, самые известные люди культуры. Они играют в театре, снимают кино, танцуют, поют, рисуют картины и получают за это международные премии и обожание миллионов. И мало кто задумывается о том, что за этим успехом подчас стоит труд арт-менеджеров. Людей, которые воспринимают культуру всерьез.

В Грузии профессия арт-менеджера – явление новое. Поэтому и отношение к ней пока довольно неоднозначное. А уж заниматься менеджментом музыкальных, театральных и музейных проектоввдвойне сложно. В Грузии, где у этих сфер долгая и именитая история, к общепринятому словосочетанию «продукт культуры» до сих пор относятся с содроганием и считают крамольным.

Тем не менее, наперекор всем сложностям и стереотипам, есть культурные лидеры, которые бросают им вызов и делают нужные, интересные, и что самое главное, успешные проекты.

Наш рассказ о четверых из них. Все без исключения грузинские арт-менеджеры считают главным правильное образование. Собственно, и наши герои собрались вместе в рамках Программы ЕС и Восточного Партнерства «Культура и Креативность».

ЕЛЕНА МЕЧИТОВА. МОСТ ЧЕРЕЗ ДЖАЗ

Елена Мечитова основатель и директор организации «ArtBridge», антрепренер и культурный менеджер, участница международных резиденций CEC Artslink 2015 и стипентиант ISPA (International Society for the performing arts) 2017.

Окончила Тбилисскую государственную Консерваторию по классу скрипки и Государственный университет театра и кино им.Шота Руставели по специальности «арт-менеджер». Работает над различными проектами, связанными с исполнительским искусством, формальным и неформальным образованием, социальными изменениями через искусство. В 2012 году Мечитова основала независимую организацию «Art Bridge», цель которой — продвижение культуры и искусства, поддержка молодых музыкантов и их дальнейшее профессиональное развитие посредством образовательных проектов, создание творческой платформы, которая помогает развивать добрососедские отношения между артистами из разных стран, а также обмен опытом между музыкантами из разных стран, посредством образовательных мероприятий с участием профессионалов.

Восемь лет назад под Елена Мечитова основала Kavkaz Jazz фестиваль.

Это единственная и уникальная, в своем роде, музыкальная платформа во всем регионе. От других джаз-фестивалей, которые проходят на Южном Кавказе, Kavkaz Jazz отличается участием региональных исполнителей, продвижением этно-джаз музыки и серьезным образовательным компонентом.

Идея образовательной программы заключается в том, что за несколько дней до начала самого фестиваля в Грузию приезжают известные джазовые педагоги, которые на протяжении двух недель занимаются с молодыми музыкантами и готовят их к финальному концерту.

В 2010 году мастер-классы провел Джастин Диччиоччио из Манхеттенской школы музыки. А в прошлом году Kavkaz Jazz принял таких выдающихся американских педагогов,как гитарист Крейга Вагнер и руководитель Школы джаза имени Джейми Эберсолда при Университете Луисвилла, штат Кентукки, саксофонист Майкла Трейси. Две недели, которые американские музыканты провели со студентами, стали незабываемым подарком. Участие в мастер-классах приняли не только грузинские студенты, но и молодые участники Kavkaz Jazz фестиваля из Армении и Азербайджана.

В этом, собственно, и состоит соль проекта – когда на одной сцене вместе выступают грузинские, армянские и азербайджанские музыканты, и все они на одной волне. Ведь проект – миротворческий. Как правило, все гости фестиваля исполняют этно-джаз, у которого на Южном Кавказе свои корни и история.

Как говорит сама Мечитова, Kavkaz Jazz — важный проект для всего региона. Потому что это единственная ежегодная платформа, где армяне, азербайджанцы и грузины работают вместе, вместе создают и исполняют музыку, обмениваются опытом.Немаловажно, что повышается узнаваемость южнокавказских музыкантов. Ведь, учитывая закрытые границы и конфликты, политическая ситуация сильное влияние на культурный обмен.

«Для нас очень важен образовательный элемент. Джаз-индустрия в регионе не так развита, поэтому мы предлагаем неформальное образование. Несмотря на то, что у нас есть международные джаз-фестивали, где выступают звезды первой величины, Kavkaz Jazz занимает свое место в культурной жизни региона».

Всего за восемь лет существования на фестивале выступило более ста артистов из Грузии, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана, Польши, Литвы, Германии, Австрии, США и т.д..В 2016 году фестиваль стал финалистом Национальной премии туризма ГрузииWelcometoGeorgia. В том же году KavkazJazz фествиаль попал на страницы самого влиятельного американского журнала о джазе Downbeat.

Следует отметить, что помимо мастер-классов и концертов, KavkazJazz занимается еще одним важным вопросом. Ежегодно он собирает в Тбилиси экспертов, музыкальных критиков, стейкхолдеров в области музыки со всего региона. Это уникальная возможность, в первую очередь, для грузинских, армянских и азербайджанских коллег пообщаться и поделиться опытом, рассказать о ситуации на музыкальном рынке в своей стране.

В будущем Елена Мечитова, наряду с расширением концертной программы, намерена развивать образовательную программу Kavkaz Jazz. Уже ведутся переговоры о приглашении международной команды американских педагогов-тренеровс опытом работы в Китае, Ливане, Тайланде, Африке и Европе.

ЗВИАД ЭЛИЗИАНИ. КИНО ДЛЯ ВСЕХ

Звиад Элизиани – менеджер Батумского международного фестиваля авторского кино BIAFF.

Магистр бизнес-администрирования Калифорнийского государственного университета, США. Сооснователь и предстедатель «Центра содейстия развития и инвестиций международного бизнеса»(IBDIPC). Преподает стратегический менеджмент и туризм в Батумском государственном университете им.Шота Руставели. Сооснователь Ассоциации туризма Аджарии. Имеет опыт работы в США (Чикагский всемирный торговый центр).

Кино для грузин – важнейшее из искусств. Что и понятно. В XX веке грузинский неореализм стал одним из главных явлений национальной культуры и прославил ее далеко за пределами тогдашнего Советского Союза.

Артхаусное кино для грузин – понятие не совсем привычное. Тем сложнее было начинать в 2006 году Международный Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF. Его учредителем является дом артистов «Арган», официальным партнером — мэрия города Батуми.

BIAFF ежегодно проводится в сентябре, программа состоит из нескольких секций. Это художественное и документальное кино, короткометражные фильмы, коллекция мэтров. Отдельно проводится конкурс для молодых кинорежиссеров. Посещение фестиваля открыто для всех желающих, а гости приезжают из разных стран Азии и Европы. Для освещения кинофестиваля проводится специальный конкурс для блоггеров.

Сейчас фестивалю 12 лет. Это один из крупнейших кинофестивалей в регионе. Но поначалу было очень сложно.

«У нас не было опыта. В 2006 году в Батуми была другая обстановка, не хватало финансирования. В первый год у нас было всего 30 тысяч лари (меньше 15 тысяч долларов). Но со временем пришел успех, как с программной точки зрения, так и с точки зрения сатуса участников. У фестиваля появилось больше друзей – и в государственном, и в частном, и в международном секторе. Мы наладили дружеские отношения с режиссерами и продюсерами. Ежегодно ездим минимум на четыре фестиваля, знакомимся с киноновинками. Это помогает нам сделать программу более полной и интересной», — рассказывает Звиад.

Элизиани сетует, что при всех усилиях, BIAFF не находится на том уровне развития, на каком хотелось бы его создателям. Одна из главных проблем – недостаточное финансирование. Если сравнивать с бюджетами аналогичных киносмотров соседних стран, то бюджет BIAFFраз в 7-8 меньше. Но, несмотря на это, организаторам удается показывать отличную программу, приглашать известных гостей и тем самым держать заданную высокую планку. Сказать хотя бы, что за годы существования, гостями BIAFF стали такие мировые знаменитости от кино как Кшиштоф Занусси, Настасья Кински, Збигнев Рыбчинский, Нино Киртадзе, Аббас Киаростами, Йос Стеллинг, Рустам Ибрагимбеков.

Важно, что в рамках фестиваля с 2014 года действует киношкола, где участники проходят мастер-классы,начиная от режиссуры и заканчивая техническими навыками (создание сценария, монтаж, продюсирование и т.д.). По словам Элизиани, работа киношколы направлена на развитие киносектора в регионе. Кроме того, большее число заинтересованных людей сделает фествиаль еще масштабней.

В целом, BIAFF служит сразу нескольким важным целям. Во-первых, это популяризация грузинской культуры и грузинского кино в частности, поскольку организаторы всегда стараются показывать как можно больше отечественных фильмов.

Зрители, интересующиеся некоммерческим авторским кино, которое нельзя посмотреть ни по ТВ, ни зачастую, в интернете, с радостью приходят на кинопоказы фестиваля. Развивается культура большого экрана, на фестиваль ежегодно приходит все больше молодежи. Ну и разумеется, Батумский фестиваль вносит большой вклад в развитие Аджарии, играет немаловажную туристическую роль.

Ситуацию в грузинской киноиндустрии Звиад Элизиани оценивает оптимистично.

«Тот факт, что несколько лет назад Грузия стала членом Фонда поддержки совместного кинопроизводства «Эвримаж», появилась ко-продукция, и это дало возможность грузинским режиссерам, особенно молодому поколению, снимать больше хороших фильмов. Но все же финансирования явно недостаточно. Государство должно больше вкладывать в индустрию, и это возможно. Даже если финансирование сектора увеличится всего на несколько миллионов, это даст значительные результаты. Кино – это индустрия, поэтому здесь многое зависит от финансирования и от креативных возможностей, и эта индустрия может приносить как реальный доход, так и косвенные блага. Стартовый этап уже пройден, и пройден успешно. Но для того, чтобы перейти на новый этап, необходимы новые дополнительные ресурсы, иначе мы не сможем выйти за наш лимит, или для этого понадобится много времени, которого у нас нет».

НИНО МАГЛАКЕЛИДЗЕ. ТЕАТР ЗА СУТКИ

Нино Маглакелидзе –режиссер, художник. Художественный руководитель 24-часового экспериментального театрального фестиваля.

В 2014 году основала Лабораторию исследования современного искусства CARL. Обучалась театральному искусству в США (Центр Кеннеди, Вашингтон) и Великобритании (Национальный Королевский театр, Лондон). Пишет докторскую диссертацию по современному театру в Государственном университете Ильи. Лауреат премии Марка Шагала. Автор около 20 спектаклей, саунд инсталляций и персональных выставок.

24-часовой экспериментальный театральный фестиваль придуман по известной британско-американской модели. В течение суток молодые драматурги пишут сценический текст, затем молодые режиссеры его ставят и к исходу 24 часов представляют премьеру.

Принцип очень простой и увлекательный. Фестиваль прошел уже четыре раза, причем не только в Тбилиси, но также в Батуми и Поти. Сейчас Нино готовится к пятому, юбилейному фестивалю. Как говорит сама, не без трудностей, но дело того стоит.

«Все, что происходит сегодня – современно. Хотя, когда мы говорим о современном творческом пространстве, мы, как правило, сравниваем его с европейским, и понимаем, какой у нас продукт — низкого или высокого качества. Наш фестиваль позволяет молодым театралам в малой форме – поскольку он длится всего сутки, в течение которых пишется пьеса и ставится спектакль, — показать себя. В этом и состоит его отличие – мы сами производит театральный продукт».

Участниками фестиваля становятся молодые режиссеры, драматурги и сценографы, для которых участие в нем зачастую становится трамплином для дальнейшей успешной карьеры.

«Я очень хочу, чтобы экспериментальный театр развивался, и я себя очень активно в этом вижу, — говорит Нино Маглакелидзе, — Я прошла стажировку в Нью-Йорке и Лондоне, и оказалась тем человеком, который хочет взять на себя часть ответсвенности за развитие экспериментального театра в Грузии. Кроме того,тема моей докторской диссертации –атмосферный театр Ричарда Шехнера, в котором я работаю как режиссер и художник. Его у нас не знают, этот метод. И в принципе, в современных жанрах работают очень мало. Все театральное действие, по-прежнему, происходит в основном на возвышении, на классической сцене. Думаю, давно пора это менять».

Сегодня культурные индустрии обретают все более важную роль, и соответственно, все важнее становится политика культуры. В перевую очередь, в плане создания единого культурного пространства с Европой. Рассуждая о совмещении функций арт-менеджера и художника, Нино подчеркивает, чтоодно с другим тесно связано и даже более,одно из другого вытекает. Мало создавать интересный творческий продукт, надо уметь его правильно преподносить. Именно поэтому уарт-менеджера должна быть четкая цель и сильная мотивация. И знания, позволяющие говорить на одном языке с европейскими коллегами.

ЛАНА КАРАЯ. НЕСКУЧНЫЙ МУЗЕЙ

Лана Карая – искусствовед, менеджер по международным проектам ICOM Грузии, старший специалист департамента образования Национального музея Грузии и национальный корреспондент Европейского музейного форума.

Пишет докторскую диссертацию по вопросам музейного развития в 21 веке. Автор, куратор и участница ряда исследовательских проектов, таких как «Интеграция и идентичность» (исследования творчества грузинских художников-эмигрантов в Европе и США), создание «Путеводителя по музеям Тбилиси», «Фандрейзинг, маркетинг и коммерческие активности музеев» (региональный воркшоп для музеев Южного Кавказа), международная научная конференция «Проблемы пространства постсоветских музеев и перспективы развития», проект «Узнай меня» (образовательно-благотворительная акция для детей с синдромом Дауна) и многие другие. Активно и успешно управляет проектами по укреплению потенциала грузинского музейного персонала (при участии международных экспертов) на региональном и международном уровне.

Международный совет музеев ICOM — неправительственная профессиональная международная организация, созданная в 1946 году в Париже. Это международное объединение музеев и музейных специалистов, которые занимаются хранением, развитием и взаимодействием общества и мирового природного и культурного наследия, настоящего и будущего, материального и нематериального наследия. Имеет высший консультативный статус категории «А» в ЮНЕСКО и при Экономическом и социальном совете ООН. На сегодняшний день объединяет 117 национальных и 31 международный комитет, а также более 30 000 индивидуальных и корпоративных членов по всему миру. Национальный комитет ICOM в Грузии основан в 2007 году.

Лана Карая рассказывает, что когда она училась в Академии художеств в 2000-ых годах, все еще был силен стереотип, что музей — это неинтересное место, где хранятся различные произведения искусства. И так оно и было, по большому счету. Но, каким бы Лана была культурным лидером, если бы не захотела изменить сложившуюся ситуацию, сделать музей интересным, привлекательным и доступным для любой категории посетителей.

Потенциал музейного развития у Грузии огромен. По всей стране работает до 260 музеев, из них 70 находятся в столице. В последние годы, на базе Национального музея грузии, обеъдиняющего под своим зонтом десятки музеев по всей стране, наметились серьезные изменения, идущие в ногу со временем. Музей стал более интерактивным, современным и креативным.

«Если спросить у сотрудников любого музея о его главной проблеме, то все, несомненно, назовут финансирование. Но ждать финансирования только от государства, в нашем случае, от Министерства культуры, неправильно. В 21 веке перед музеями стоит серьезный вызов – они должны быть сильны в маркетинге, привлечении дополнительных средств, а сотрудники музея должны стать специалистами в этих областях, способными привлечь спонсоров, сделать громкие выставки и серьезные проекты», — говорит Лана.

Примечательно, что все перечисленные проекты готовятся командой от двух до пяти человек. Что еще раз доказывает – успешный культурный проект зависит от знаний, желания и креативности, а не только от финансовых возможностей. Ведь идея лидерства и заключается в способности вести за собой, вдохновлять и совершать большие и нужные дела.

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