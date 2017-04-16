Главное Новости Общество

Грузинские миротворцы отметили Пасху в Афганистане

17:15, Апрель 16, 2017

ТБИЛИСИ, 16 апреля – Новости-Грузия. Грузинские военнослужащие, участвующие в миротворческой миссии «Решительная поддержка», встретили Воскресение Христово в часовне Святого Георгия на авиационной базе в афганском городе Баграм, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Подготовка к празднованию Светлой Пасхи на военной базе началась еще в пятницу — миротворцы посадили возле церкви саженцы ели и колхидского самшита, привезенные из Грузии.

Торжественную литургию провели грузинские капелланы, отец Давид и отец Заза. На службе присутствовали военнослужащие 23-го батальона второй пехотной бригады и 32-го батальона третьей пехотной бригады ВС Грузии, а также гражданские лица, служащие на базе Баграма.

С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.

Комментарии