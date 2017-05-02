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Грузинский школьник завоевал бронзу на международной олимпиаде по химии в Астане

14:25, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Брозовую медаль завоевал на 51-й международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии представитель грузинской команды Саба Тавдгиридзе.

Остальные школьники из грузинской команды — Александре Пичхаидзе, Давид Рижинашвили и Леван Годжиашвили, получили дипломы участников олимпиады.

Мероприятие прошло в Астане (Казахстан) с 23 по 29 апреля в Назарбаевском университете. В команду из Грузии вошли пять человек – 4 школьника и один преподаватель.

Всего в олимпиаде приняли участие 120 школьников из 22 стран. В Астану приехали команды из России, Азербаджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Турции, Нигерии, Монголии, Израиля.

Олимпиада проходит в три тура: два теоретических и один практический. Помимо основных наград призеры получают возможность бесплатного обучения в любом из ведущих вузов России и будут зачислены на первый курс без экзаменов.

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