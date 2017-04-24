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Грузинским госслужащим предписали политическую нейтральность  

19:25, Апрель 24, 2017

 

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Правительство Грузии приняло постановление «Об общих правилах этики и поведения в государственных учреждениях».

Документ  подписан премьер-министром Георгием Квирикашвили 20 апреля и опубликован на официальном сайте «Законодательного вестника».  Постановление правительства вступает в силу с  1 июля 2017 года.

В постановлении детально описаны права и обязанности государственных служащих.

В том числе, в документе отмечается, что «государственный служащий свободен и нейтрален во время принятия решений и разделяет интересы государства от интересов политической партии».

Что касается этических требований, то согласно постановлению,  «государственный служащий должен выбирать язык разговора, тон, стиль и формат в соответствии с целевой  группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог».

В документе определены требования возможного конфликта интересов, требования соблюдать полный религиозный нейтралитет, а также полную нейтральность в отношении сотрудников независимо от пола или их сексуальной ориентации. Также строго регламентируются правила и лимит получения госслужащим подарков и так далее.  В то же время в постановлении прописано, как должен разговаривать государственный служащий.

Требования постановления состоят в следующем:   

  • Государственный служащий выражает мысль четко, ясно и аргументировано.

  • Государственный служащий с вниманием слушает других, обеспечивает правильную интерпретацию полученной информации и осуществляет соответствующее реагирование.

  • Государственный служащий выбирает язык, тон, стиль и формат разговора в соответствии с целевой группой, чтобы обеспечить обмен информацией и открытый диалог.

 

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