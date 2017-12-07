Грузинское оливковое масло планируют экспортировать в Европу и США

ТБИЛИСИ, 7 декабря – Новости-Грузия. Консервированные грузинские оливки и оливковое масло в ближайшее время планируют начать экспортировать в страны Европы, Америки и СНГ. Об этом рассказал один из владельцев предприятия Georgian Olive, бизнесмен Георгий Сванидзе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Грузии.

Предприятие Georgian Olive находится в селе Сакобо Сигнахского района. Оливковые плантации и завод были созданы здесь благодаря привлечению голландско-турецких инвестиций, а также поддержке властей Грузии — Georgian Olive является бенефициаром государственного «Проекта по софинансированию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции». В общей сложности на проект была привлечена инвестиция в размере 5 миллионов лари (более 1,8 миллиона долларов).

Внедренные на предприятии современные технологии позволяют производить высококачественную и конкурентоспособную грузинскую продукцию — оливковое масло экстракласса, а также консервированные маслины.

Сейчас в Сакобо в самом разгаре процесс сбора оливок. С ходом работ на месте ознакомился министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, а также губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили.

По словам Давиташвили, существование предприятий, подобных Georgian Olive, очень важно для развития сельского хозяйства в регионе. Он также отметил, что у Грузии есть большой потенциал для выращивания оливок, которые востребованы во всем мире.

«Оливки – новая культура для Грузии и важно, чтобы она стала популярной, поскольку оливки очень востребованы практически во всех странах. Выращивание многолетних культур в Грузии имеет большой потенциал», — сказал Давиташвили, отметив, что государство активно поддерживает подобные начинания.

Губернатор Ираклий Кадагишвили, в свою очередь, сообщил, что все больше кахетинских фермеров разбивают оливковые сады. По его словам, к настоящему времени оливковыми деревьями в регионе засажены около 200 гектаров.

С 2013 года агентство по управлению сельскохозяйственными проектами Грузии осуществляет различные проекты, для открытия новых предприятий. Агентство выдает льготные агрокредиты как на расширение уже существующих предприятий, так и для открытия новых. На данном этапе в рамках проекта было профинансировано более 750 действующих и 165 новых предприятия.