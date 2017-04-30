Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Стиль жизни

Грузинское вино попало в список десяти лучших по версии Esquire

12:49, Апрель 30, 2017

ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Грузинское вино попало в десятку лучших натуральных вин, стоимость которых не превышает 40 долларов. Список был опубликован на страницах майского номера американского журнала Esquire, а после размещен в интернет-версии издания.

Esquire обращает внимание своих читателей на красное сухое вино «Тавквери» погреба «Слезы Фазана» урожая 2013 года. Это вино произведено из одноименного сорта винограда, который растет в регионе Шида-Картли.

«Легкое и светлое вино красивого красного цвета, «Тавквери» сделано в глиняном сосуде, который покрыт органическим пчелиным воском и погружен в землю», — пишет издание.

Бутылка вина, которую рекомендует журнал, стоит 22 доллара, его крепость составляет 12%.

Винный погреб «Слезы Фазана» производит натуральное вино с учетом древних грузинских традиций. Название погреба идет от грузинской легенды, герой которой утверждает, что только вино может заставить фазана плакать от радости.

В список Esquire также попали натуральные вина Франции, Испании, Австрии, Австралии, Италии и США.

Комментарии

Related Articles

  • На грузино-турецкой границе образовались большие очереди

    На грузино-турецкой границе образовались большие очереди

    ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Таможенно-пропускной пункт «Сарпи» снова работает с перебоями – на грузино-турецкой границе образовались очереди, уже несколько часов люди не могут пройти пограничный контроль, сообщает Первый канал Общественного вещателя. По данным МВД Грузии, проблемы возникли с турецкой стороны, а через грузинскую таможню граждане могут передвигаться в обычном режиме. Граждане Грузии отмечают, что

  • Абхазия намерена поставлять инертные материалы в аннексированный Крым

    Абхазия намерена поставлять инертные материалы в аннексированный Крым

    ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Инертные материалы, которые несколько лет назад вывозились из оккупированной Абхазии для олимпийских строек в Сочи, теперь могут начать поставляться в аннексированный Россией Крым. О намерении наладить поставки полуострову песка, щебня и керамзита сухумские власти заявили на Ялтинском экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе. Инертные материалы хотят использовать для строительства на

  • Квирикашвили: Армия сыграла важнейшую роль в создании демократической Грузии

    Квирикашвили: Армия сыграла важнейшую роль в создании демократической Грузии

    ТБИЛИСИ, 30 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил военных с 26-летним юбилеем вооруженных сил страны, отметив, что армия сыграла важнейшую роль в процессе создания независимой и демократической Грузии. Праздничные мероприятия по случаю Дня грузинской армии прошли на территории военной базы I пехотной бригады в Гори (Восточная Грузия). Премьер Грузии прибыл в Гори вместе

168
Followers
48.2K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия