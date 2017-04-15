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Грузия заняла 29 место в рейтинге безопасных стран мира

12:58, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Грузия расположилась на 29 месте из 136 стран мира в рейтинге безопасных стран, составленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) – эксперты оценили безопасность в Грузии 6,01 баллами из 7 максимальных.

Рейтинг безопасности — часть более глобального исследования, которое называется Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма за 2017 год. В нем Грузия занимает 70-е место с 3,7 баллами из 7 максимальных. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что наиболее привлекательные для туристов страны, не считаются наиболее безопасными.

Так, самой безопасной страной названа Финляндия (6,65 баллов). В первую десятку также входят ОАЭ (6,6 баллов), Исландия (6,57 баллов), Оман (6,49 баллов), Гонг Конг (6,47 баллов), Сингапур (6,45 баллов), Норвегия (6,41 баллов), Швейцария (6,41 баллов), Руанда (6,39 баллов) и Катар (6,33 баллов). Самая опасная страна — Колумбия (2,59 баллов).

Что же касается ближайших соседей Грузии, то в рейтинге безопасных стран мира Армения расположилась на 34 месте (5,86 баллов), Азербайджан — на 35 (5,85 баллов), Турция — на 116 (4,05 баллов). Россия с 4,31 баллами занимает 109 место.

Всемирный экономический форум публикует Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма в течение 11 лет. Индекс конкурентоспособности измеряет ряд факторов и проводимую политику в той или иной стране, которые позволяют обеспечить устойчивое развитие сферы туризма и путешествий.

Согласно официальным данным, только в 2016 году в Грузию приехали более 6,3 миллиона иностранцев, что на 7,6% больше по сравнению с данными 2015 года. Доход от иностранного туризма в прошлом году составил более 2 миллиардов долларов.

Согласно исследованию портала Numbeo, Грузия заняла седьмое место среди 125 стран мира в рейтинге безопасных стран мира.

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