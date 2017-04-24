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«Интер РАО» грозит Грузии судом из-за обесцененивания лари

18:04, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Голландские дочерние российского энергохолдинга  «Интер РАО», владеющие энергокомпаниями в Грузии, требуют от правительства страны компенсации в связи с обесцениванием лари. Об этом сегодня  сообщает  газета «Ведомости».

Нидерландские структуры «Интер РАО» Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V.  направили письма руководству Грузии с уведомлением об инвестиционном споре по компенсации инвестиций в связи с обесцениванием лари.

Письма направлены на имя президента, министров иностранных дел, юстиции и энергетики Грузии. В документах отмечается, что спор вызван нарушением Грузией своих обязательств по международному договору между Грузией и Нидерландами о стимулировании и взаимной защите интересов.

В письмах Gardabani и Silk Road не указывают, какую компенсацию собираются получить, лишь сообщают, что хотят разрешить спор путем переговоров, но сохраняют за собой право обратиться в международный арбитраж.

Последний раз потребительский тариф на электроэнергию в Тбилиси повышал в сентябре 2015 года, когда курс лари составлял 2,3 GEL/$. На сегодняшний день курс валюты составляет 2,4 GEL/$.

Silk Road владеет 75,11% тбилисских электросетей – компании «Теласи» — пакет был куплен у правительства Грузии в 1998 году. Gardabani приобрела 100% ГЭС «Храми-1» и «Храми-2» в 2011 году.

«Договоры купли-продажи предусматривают, что тарифы на услуги компаний будут повышаться при обесценении лари по отношению к доллару и иене (в отношении «Храми-2»)», — цитирует газета отрывок из писем. Но в 2014 году регулятор создал методологию расчета тарифов, которая не включала в себя гарантии, предусмотренные в договорах. В 2013-2016 годах лари подешевел к доллару на 31%, к иене — на 13%. В просьбе компаний «Храми» и «Теласи» увеличить тарифы в 2016 году регулятор отказал, пишет издание.

По словам представителя «Интер РАО», в текущем тарифе не учтен фактор обесценения лари, компания хочет добиться четкого исполнения договоренностей, компенсация, по его словам, могла бы составить «десятки миллионов долларов». «Компания находится в постоянном диалоге с властями Грузии и не намерена продавать эти активы», — добавил он.

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