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Изменения в конституцию Грузии вступят в силу в 2018 году

10:00, Май 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 мая – Новости-Грузия. Парламент Грузии в июне приступит к рассмотрению поправок в конституцию, разработанных государственной конституционной комиссией. Они войдут в силу после следующих выборов президента Грузии в 2018 году. Об этом сообщил спикер парламента Грузии и глава конституционной комиссии, представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«В июне начнется парламентское рассмотрение документа. Согласно действующему регламенту, состоятся два слушания. И уже на следующей после этого сессии, предположительно в октябре или в ноябре, оба законопроекта конституционных поправок будут приняты в третьем чтении. В итоге, эти поправки согласно существующей редакции конституции, войдут в силу сразу после того, как избранный кандидат на следующих президентских выборах принесет присягу», — сказал Кобахидзе.

Спикер уточнил, что очередные президентские выборы в 2018 году все еще пройдут путем всеобщего прямого голосования, а парламентские выборы в 2020 году — уже по пропорциональной системе.

Кобахидзе отметил, что до того, как проект конституционных поправок поступит в парламент, состоятся всеобщие народные рассмотрения и встречи с населением во всех регионах Грузии.

Спикер также пообещал, что «парламент Грузии не примет ни одну норму, которая будет негативно оценена с правовой точки зрения Венецианской комиссией». При этом он назвал такой подход «смелым заявлением».

Государственная комиссия, которая была создана в декабре 2016 года для разработки поправок в конституцию, практически завершила свою работу 22 апреля. По словам Кобахидзе, поправки коснулись практически всех пунктов основного закона страны.

Вместе с проектом поправок в конституцию в парламент также будет представлен второй законопроект, который касается изменений в конституционный закон «О статусе Аджарской Автономной Республики». По словам спикера, закон был пересмотрен, так как в существующей редакции было очень много погрешностей. При этом основные принципы закона остались неизменными.

Кобахидзе выразил надежду, что консенсус будет достигнут и в парламенте состоится «широкое и открытое рассмотрение» поправок в конституцию.

«Новая система основывается не только на европейском опыте, но и на лучшей европейской практике. И это результат, который был достигнут в рамках работы государственной конституционной комиссии, в который значительную лепту внесли политические партии, НПО, эксперты и представители других конституционных органов, которых я еще раз хочу поблагодарить, — сказал Кобахидзе.

Между тем проект поправок в конституцию подписали только сами представили правящей партии. Несмотря на приглашение принять участие в работе конституционной комиссии, проект отказались подписывать парламентские и непарламентские оппозиционные партии и неправительственные организации. Против поправок в представленном виде выступают также президент и народный защитник.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Всего в конституцию Грузии поправки вносились 33 раза, из них 25 раз — при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Именно по инициативе бывшей правящей партии были сокращены полномочия президента, которые были распределены между правительством и парламентом.

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