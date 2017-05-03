Главное Новости Политика

Каладзе не исключает рост потребительского тарифа на газ

17:26, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе не исключает, что в Грузии подорожает потребительский тариф на природный газ.

О том, что в июле власти повысят тариф на газ, а в конце года – на электроэнергию, накануне на брифинге заявил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Отар Сирадзе.

Отвечая на это заявление Каладзе сегодня призвал «подождать».

«Что же касается ожиданий, подождем. Не исключено, что произойдет подорожание тарифа на природный газ. Как и на сколько — над этим работает регулирующая комиссия (по энергетике и водоснабжению Грузии — НГ). Может быть, подорожания и не произойдет. Поэтому дождемся результатов», — сказал Каладзе в беседе с журналистами.

Возможность повышения тарифов на газ на прошлой неделе не исключил и депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», бывший эксперт по вопросам энергетики Реваз Арвеладзе.

Между тем оппозиция обвиняет власти в невыполении предвыборных обещаний. В ЕНД напоминают, что в 2012 году лидер коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что тарифы на газ и на электроэнергию можно сократить вдвое.

«Грузинская мечта» обещала населению Грузии вполовину сократить имевшиеся тарифы. Однако тарифы не сократились, а летом они собираются начать их увеличивать. Это еще больше усугубит положение нашего населения. Это вызовет подорожание цен на продукты, в том числе и на хлеб», — сказал член ЕНД Зураб Меликишвили в интервью телекомпании «Рустави-2».

Он также отметил, что потребление природного газа в Грузии в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом на 6%.

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии в марте 2017 года приступила к пересмотру тарифа на газ. Окончательное решение по поводу того, изменится ли тарфи, будет принято в июле этого года.

В последний раз тарифы на газ в Грузии были пересмотрены 12 лет назад — в 2005 году, и с тех пор не менялись.

В настоящее время тариф на природный газ в Тбилиси составляет 45,62 тетри за 1 куб. м. а в регионах — от 40 до 50 тетри за 1 куб. м. Текущий курс: 1 доллар — 2, 4416 лари.

Что касается потребительского тарифа на электроэнергию, то он повышался в сентябре 2015 года, когда курс лари составлял 2,3 GEL/$.

Однако за последние годы из-за резкого падения курса национальной валюты – лари, компании, обеспечивающие Тбилиси газом и светом требуют от правительства Грузии возместить им потери от вложения инвестиций в газовые и энергораспределительные сети.

В частности, компания «КазТрансГаз» уже внесла иск против правительства Грузии в международный арбитражный суд Лондона (LCIA) с требованием вернуть ее дочерней компании «КазТрансГаз-Тбилиси» 130 миллионов долларов, которые компания инвестировала в страну и 50 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

Претензии появились и со стороны энергетической компании «Интер РАО», дочерние компании которой обеспечивают Тбилиси электроэнергией. Нидерландские структуры Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. — дочерние компании «Интер РАО», направили письма на имя президента, министров иностранных дел, юстиции и энергетики Грузии с уведомлением об инвестиционном споре по поводу компенсации инвестиций в связи с обесцениванием лари.

Комментарии