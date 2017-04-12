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Кобахидзе: ЕСПЧ принял решение по делу «Рустави 2» под давлением президента Грузии

17:14, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу телекомпании «Рустави 2» под давлением оппозиционных партий и президента Георгия Маргвелашвили.

2 марта 2017 года Верховный суд постановил, что телекомпания должна отойти Кибару Халваши, однако этого не произошло, так как уже на следующий день, 3 марта, исполнение решения суда приостановил Европейский суд по правам человека, который принял дело оппозиционной телекомпании к рассмотрению как прецедент ущемления свободы слова.

«Были признаки того, что конкретные субъекты, в том числе президент Грузии, конкретные политические партии пытались оказать политическое давление на Страсбургский суд. Они даже отправили советующие письма в Страсбургский суд и, естественно, это было попыткой оказать политическое влияние на суд, и решение было принято под их влиянием», — сказал Кобахидзе.

Президент Георгий Маргвелашвили отнесся к этому заявлению Кобахидзе с юмором, пошутив, что он контролирует не только ЕСПЧ, но и Фондовую биржу Нью-Йорка.

«Признаюсь, что контролирую Страсбургский суд, а также Нью-Йоркскую биржу, а также передачу «Кто хочет 20 тысяч?», — прокомментировал Маргвелашвили слова главы парламента на встрече со студентами института Илии.

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