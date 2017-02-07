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Кобахидзе: Пока не решено отменять или нет прямые выборы президента

19:20, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. В парламенте Грузии сегодня открылась весенняя сессия.

Согласно регламенту, в первый вторник февраля состоялось заседание бюро парламента, которое назначило первое пленарное заседание весенней сессии на 8 февраля.

На своем первом заседании парламентарии планируют обсудить президентское вето от 24 января и рассмотреть представленные Георгием Маргвелашвили замечания по пакету законодательных изменений для реформирования судебной системы. Парламент должен рассмотреть законопроект с замечаниями президента в течение 15 дней.

Сегодня же состоялся брифинг председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что до конца года будет завершена работа над конституционной реформой и у Грузии будет новая конституция.

Кобахидзе отметил, что пока конституционная комиссия не решила принимать или нет поправки об упразднении прямых выборов президента Грузии.

«Никакого политического интереса для смены правил выборов президента у нас нет. Мы должны обсудить вопрос, какое правило избрания президента больше подходит к той системе, которую мы хотим установить. Для этого следует достичь консенсуса в конституционной комиссии», — сказал Кобахидзе.

Против упразднения выборов президента Грузии выступает парламентская оппозиция и сам Георгий Маргвелашвили, который намерен устроить всеобщее обсуждение поправок после того, как их представит комиссия.

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