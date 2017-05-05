Главное Новости Политика

Кобахидзе пообещал жителям Кутаиси пока не переносить парламент

16:07, Май 5, 2017

ТБИЛИСИ, 5 мая – Новости-Грузия. В Кутаиси сегодня состоялась первая встреча представителей государственной комиссии по внесению изменений в конституцию Грузии в рамках всенародного обсуждения этого проекта.

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями общественности в Кутаисском драматическом театре имени Ладо Месхишвили.

Комментируя актуальный для жителей второго по величине города Грузии вопрос о возможном переносе парламента в Тбилиси, Кобахидзе пообещал, что высший законодательный орган пока останется на месте.

«Кутаиси остается парламентским городом. В Кутаиси планируется создать образовательный центр и тогда город получит гораздо большее значение, чем парламентский город», — заявил Кобахидзе.

Вместе с тем, глава парламента подтвердил, что согласно проекту изменений, в конституции больше не будет записи о том, в каком именно городе располагается парламент Грузии.

Ранее Кобахидзе заявлял, что парламент останется в Кутаиси «до тех пор, пока этот город не получит новую функцию».

«Разговор был о том, что парламент перейдет в Тбилиси только после того, как Кутаиси приобретет новую функцию», — сказал Кобахидзе в марте на заседании государственной комиссии по разработке изменений в конституцию. Он также указывал на то, что оставить парламент в Кутаиси было одним из предвыборных обещаний правящей партии «Грузинская мечта» жителям этого города.

Уже после того, как стало ясно, что правящая партия не намерена оставлять в проекте новой конституции запись о том, что парламент находится в Кутаиси, Кобахидзе отметил, что «озвученное правящей партией обещание населению и особенно жителям Кутаиси надо как-то учесть при разработке проекта конституции». Тогда он предложил два варианта: оставить запись о том, что парламент находится в Кутаиси или вообще изъять из конституции запись о расположении парламента, чтобы этот вопрос регулировался регламентом, а не основным законом.

Новое здание парламента было построено в Кутаиси в 2012 году по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На месте старого здания парламента в Тбилиси планировалось построить гостиничный комплекс.

Политические оппоненты Саакашвили — коалиция «Грузинская мечта», сразу же после прихода к власти в октябре 2012 года стали ставить вопрос о возвращении парламента в Тбилиси. В итоге старое здание парламента на проспекте Руставели в столице Грузии было восстановлено и здесь проводятся заседания комитетов и рабочие встречи депутатов. Между тем все пленарные заседания и выступления официальных лиц проходят только в парламенте в Кутаиси, согласно записи в конституции о том, что именно в этом городе расположен парламент.

Если по инициативе Михаила Саакашвили в Кутаиси перенесли парламент и построили аэропорт, то основатель и неформальный лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили предложил собственную идею развития города — построить в Кутаиси технологический университет международного уровня.

Правящая партия обещает, что в 2019 году в Кутаиси начнет функционировать университетский городок и крупнейший образовательный центр в Грузии.

Согласно проекту, в университетском городке будут образовательные и научные пространства, аудитории, ультрасовременные лаборатории, конференц-залы, библиотеки, общежития для студентов и профессоров. Здесь же будут действовать кинотеатры, клубы для отдыха, кафе, спортивная инфраструктура — стадионы для футбола и регби, теннисные корты, баскетбольная площадка, бассейн.

Обучение в новом Кутаисском университете будет проходить по самым востребованным и актуальным направлениям. Главным профилем университета станут технологические и технические науки.

Комментарии