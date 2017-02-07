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Компания ВР поблагодарила МВД Грузии за охрану трубопроводов

23:00, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Генеральный менеджер компании British Petroleum Georgia Крис Шлитер поблагодарил грузинских полицейских за успешную работу по охране нефтепроводов.

74 сотрудника МВД Грузии были награждены памятными грамотами British Petroleum Georgia.

«Сегодня мы оценили очень многих силовиков, которые работают в министерстве. Мне выпал шанс сказать им спасибо за то, что они делают. Хочу отметить, что наш бизнес распространен по всей стране. Много людей, которые работают, не жалея себя, каждый день, ночью и днем, в жару, холод и ветер для того, чтобы оперирование трубопроводами было безопасным. Это очень важно, как для бизнеса, так и для Грузии, чтобы на ее территории проходил безопасный и надежный трубопровод», — сказал Крис Шлитер.

Энергокомпания BP Georgia в Грузии занимается оперированием двух трубопроводов – нефтепровода Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан.

Нефтепровод Баку-Супса был запущен в эксплуатацию в 1999 году для доставки нефти до терминала на черноморском побережье Грузии. Протяженность нефтепровода составляет 830 километров, а пропускная способность трубопровода — примерно 7 миллионов тонн нефти в год (140 тысяч баррелей в день).

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан был веден в строй в 2006 году для транспортировки азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» в Грузию и Турцию.

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