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«Креативные города и регионы»: каковы амбиции и возможности региона Мцхета-Мтианети?

12:45, Апрель 18, 2017

Фото: Программа ЕС «Культура и креативность»

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Отныне об Инициативе «Креативные города и регионы» узнали и жители одного из самых древних и красивых исторических регионов Грузии –Мцхета-Мтианети.

Этот грузинский край, наряду с еще пятью другими регионами и городами стран Восточного партнерства, был отобран для участия в проекте «Креативные города и регионы» программы ЕС «Культура и креативность». Проект, в первую очередь, нацелен на повышение творческого потенциала.

Почему это важно?

Города – это отражение нашей жизни, дел и поступков. Сохранить, развить и представить миру их красоту, разнообразие и богатые возможности – лучший путь передать будущему поколению духовное и материальное наследие своей земли. А если этот способ предполагает поощрение и активизацию творческих индустрий, рост экономики и повышение имиджа в мире, то на него стоит не просто обратить внимание, но и использовать.

Проект «Креативные города и регионы» впервые появился в Лондоне, в 90-х годах XX века и вскоре заразительный пример переняла вся Европа.

Благодаря этому проекту творческие индустрии – исполнительское искусство, музыка, кино, фотография, дизайн, архитектура, реклама, компьютерное программирование, литература и издательство, медиа – стали серьезным вкладом в ВВП страны и источником создания рабочих мест.

К примеру, в 2014 году эта сфера привнесла в бюджет Великобритании 84.1 миллиардов фунтов стерлингов.

Важно понимать, какую пользу может принести Инициатива и в чем ее реальная ценность, убежден главный эксперт «Креативные города и регионы» в Грузии Звиад Мчедлишвили.

«В первую очередь, надо отметить, что лепта творческих индустрий составляют 4.5% от ВВП Грузии. Во-вторых, около 29 миллионов человек в масштабе всей планеты трудоустроено именно в сфере культуры. В-третьих, творческие индустрии развиваются быстрее, чем сервисы производства и обслуживания, то есть его возрастающий коэффициент сравнительно высок. И, наконец, этот сегмент играет важную роль в привлечении туристов», — отмечает Мчедлишвили.

Как это работает?

Все познается в сравнении, поэтому целевой аудитории края Мцхета-Мтианети – а это представители местных властей, эксперты по культуре, представители творческого сектора, рассказали как проект «Креативные города и регионы» работает в идеале.

Одним из образцов является пример Аквилеи — в древности большой и знаменитый город в Северной Италии. Основанная римлянами в 183—181 гг. до н. э. сейчас современная Аквилея — коммуна с населением чуть более трех тысяч жителей. С 1998 года археологическая зона Аквилеи со средневековой базиликой стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Программа ЕС «Культура и креативность»

Став участником Инициативы «Креативные города и регионы» и заручившись госфинансированием, Аквилея занялась дигитализацией архитектурных комплексов и аудиовизуализацией памятников, а также развитием программного обеспечения.

В городе был основан Археологический кинофестиваль, а также ежегодно проходят театрализованные представления исторических сцен римского периода. Был также учрежден образовательный центр «Лаборатория Аквилеи», где дети вдохновляются богатой историей края. Для сравнения эпохи настоящего и прошлого для туристов были разработаны специальные мобильные программы с 3D-изображением исторических маршрутов древнего города.

В итоге проделанная работа привлекла огромный поток туристов в Аквилею и значительно повысила имидж города на карте мира.

Каковы амбиции и возможности Мцхета-Мтианети?

Регион Мцхета-Мтианети состоит из пяти муниципалитетов — Душетского, Тианетского, Мцхетского, Казбегского и самого города Мцхета. Этот регион Грузии обладает очень большим потенциалом.

Фото: Программа ЕС «Культура и креативность»

На встрече в Мцхета авторы проекта с интересом выслушали его потенциальных участников — представителей региона. Много и с увлечением говорилось о креативных и культурных индустриях, о международной практике развития творческого сектора, запланированных исследованиях в рамках программы и о том, какие методики применяются при разработке рабочих планов.

«У нас удивительный край. Взять хотя бы многовековую традицию и технологию изготовления сыра – дамбал-хачо, или известные пшав-хевсурские состязания песнями и стихотворениями. На пути Тианети –Тбилиси у нас есть крещальня, где Святая Нино окрестила пшавов. Или подземные пещеры, которые до сих пор не изучены. Это настоящее богатство, тайна, о которой надо рассказать миру», — сказала руководитель общественной организации «Чвени Пшави» Мариам Хуцураули.

Традиционная кухня, древнее мастерство керамики, архаические традиции Пшави, Хевсурети, Хеви, а также множество памятников нематериальной культуры – Светицховели, Джвари, Самтавро, Ананури и другие – все это является сильными и притягательными сторонами региона Мцхета-Мтианети, считает директор Агентства регионального развития Мцхета-Мтианети Шалва Гивишвили.

«У нас огромный потенциал в плане археологических зон, в которых можно устроить увлекательные археологические туры. Более того, наш край изучен не полностью – у нас есть необитаемые территории, целые затерянные города и края, о которых не знают даже в кругах ученых. Это все надо изучить, а сам процесс изучения превратить в своеобразный туристический аттракцион», — отметил Гивишвили.

В ближайшее время как в Мцхета-Мтианети, так и во всех остальных отобранных городах и регионах Инициативы ЕС «Креативные города и регионы», будет проведено изучение их культурных и креативных ресурсов и сформированы планы по развитию творческого сектора.

После того, как рекомендации по продвижению региона будут одобрены и утверждены окончательно, стартует самый главный и ответственный этап – воплощение в реальность идеи развития и знакомства мира с одним из самых впечатляющих и прекрасных краев Грузии.

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