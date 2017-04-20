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Крушение сухогруза в Черном море: судьба грузинского моряка неизвестна

16:03, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Нет сведений о судьбе грузинского моряка, пропавшего после крушения в Черном море сухогруза «Герои Арсенала», сообщила корр. «Новости-Грузия» менеджер по связям с общественностью Агентства морского транспорта Грузии Натия Жгенти.

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул по неизвестной пока причине вблизи Керченского пролива в ночь на 19 апреля. Спасти удалось одного из 12 членов экипажа. На борту находились девять граждан Украины, два гражданина России и один гражданин Грузии.

«К этому времени информация следующая: спасен только один член экипажа и это гражданин Украины. Вчера нашли трех погибших моряков, сегодня их личности были идентифицированы — ни один из них не является гражданином Грузии. Среди найденных погибших — двое граждан Украины и один гражданин России», — сказала Жгенти.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что сухогруз «Герои Арсенала» под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно.

Уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

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