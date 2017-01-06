Кто и как реагировал на слушания в Сенате США по кибератакам

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Маккейн в Тбилиси: Путин сделал мир еще опасней
ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, находясь в Тбилиси, прямо обвинил российского президента
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Президент Грузии встретился с сенатором Маккейном
ТБИЛИСИ, 2 января – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с делегацией американских сенаторов,
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Маккейн в Тбилиси: Мы будем добиваться ужесточения санкций против России
ТБИЛИСИ, 1 января – Новости-Грузия. Прибывшие в Грузию американские сенаторы заявили, что будут добиваться в
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Кто и как реагировал на слушания в Сенате США по кибератакам2:56, Январь 6, 2017
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Лукашенко и Таможенный кодекс Евразийского Союза19:14, Январь 5, 2017
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В турецком городе Измир прогремел взрыв у здания суда19:05, Январь 5, 2017
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Вдова Патаркацишвили вошла в список самых богатых женщин Британии16:39, Январь 5, 2017
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Грузинские короткометражки покажут на Роттердамском кинофестивале15:26, Январь 5, 2017
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Свободная торговля с Грузией вошла в десятку главных событий Китая14:54, Январь 5, 2017
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Пенсионерка погибла во время пожара в собственном доме в Кахетии14:42, Январь 5, 2017
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За убийство экс-депутата Грузии мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы14:09, Январь 5, 2017
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Жителям Тбилиси объяснили, почему в декабре они платили за газ больше13:36, Январь 5, 2017
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Рабочие пострадали в результате взрыва на шахте в Чиатура13:13, Январь 5, 2017