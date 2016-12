Афиша Главное Новости Разное

Куда пойти в Тбилиси на выходные? Афиша на 24-25 декабря

23:27, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. До Нового года остаются считанные дни. Праздничное настроение буквально витает в воздухе: иллюминация, елки и ощущение предстоящих «каникул».

А вы уже купили подарки? На этих выходных в Тбилиси пройдет множество ярмарок, выставок и барахолок. Там не только можно будет найти необычные вещи, которые порадуют ваших близких, но и приятно провести время.

Рассказываем, как провести этот уикенд с пользой.

Новогодний книжный фестиваль 24 и 25 декабря пройдет в Национальной библиотеке парламента Грузии (улица Гудиашвили №7). Любителей книг ждут новинки литературы, переводы мировой классики и встреча с популярными авторами, а также большие скидки, концерты, представления и викторины. На мероприятии будет работать детский уголок с программой новогодних развлечений. Подробная программа здесь.

Рождественская благотворительная ярмарка изделий матушки Сидонии проходит в субботу, 24 декабря, в отеле «Музей» (улица Орбелиани №8/10). На выставке-продаже можно увидеть грузинские орнаменты в вышивке, эксклюзивные ювелирные украшения, а также женские национальные костюмы.

Все работы были созданы матушкой вместе с грузинским дизайнером Датуной Суликашвили. Средства от продаж пойдут на создание Центра паллиативной помощи детям на дому (хосписа). Подробности здесь.

Рождественская ярмарка подарков пройдет в многофункциональном пространстве «Fabrika» 24 декабря (улица Ниношвили №8). Гости мероприятия смогут найти там необычные авторские изделия, украшения и аксессуары ручной работы. Кроме того, на ярмарке будет работать фудкорт с рождественскими лакомствами и напитками. В «Fabrika» в этот день также состоится показ легендарных комедии «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». За музыкальное сопровождение и рождественские мелодии будет отвечать оркестр и хор Школы Вальдорфа. Ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00. Больше информации здесь.

Встретить Деда Мороза, который, по словам организаторов, буквально «прилетит» с неба, можно в воскресенье, 25 декабря, в Торгово-развлекательном центре East Point (улица Твалчрелидзе №2). Там же гостей ждут карнавальное шествие, акробатика с обручем, эльфы, Санта-пианист, шоу драмеров, веселые конкурсы и подарки. Посещение праздника – свободное. Полная программа мероприятий здесь.

В воскресенье, 25 декабря, в многофункциональном пространстве «Fabrika» откроется Тбилисский блошиный рынок (Tbilisi Flea Market). Это еще одно место, где вы сможете приобрести красивые и необычные подарки. Публику также ждут горячий глинтвейн, музыка и новогоднее настроение. Вход – бесплатный. Барахолка будет работать с 12:00 по 20:00. Больше информации здесь.

С 25 по 14 января парк Мтацминда приглашает детей и их родителей на ежегодную новогоднюю программу. Их ждет Санта-Клаус, новогодняя елка, театр кукол, выступления хореографических и вокальных коллективов, шоу иллюзионистов и аниматоров. Новогодняя программа начнется в 13:00 и продолжится до 18:00. Другие подробности здесь.

Выставка-продажа уникальных елочных украшений ручной работы пройдет в Тбилисском дворце искусств в эти выходные. Здесь покажут стеклянные елочные игрушки, созданные по старинной грузинской технологии. Такими же аксессуарами новогодние ели украшали в Грузии и в Европе в XIX веке. Выставка пройдет в откроется в субботу, 24 декабря, в 12 часов по адресу: улица Каргаретели, дом 6. Подробнее — здесь.

Велошествие Christ-Mass, в котором может принять участие любой желающий, пройдет в центре Тбилиси в воскресенье, 25 декабря. Главное условие — велосипедисты должны быть в новогоднем костюме и на праздничном оформленном и освещенном велосипеде. Велопробег Christ-Mass будет носить благотворительный характер — активисты собирают подарки для детей, лишенных родительской опеки. Начало в 18:00. Маршрут и другие подробности участия здесь.

На выходных в Литературном музее имени Георгия Леонидзе (улица Чантурия №8) проходит выставка фотографий, оригинальных рукописей и редких изданий легендарного грузинского писателя и поэта Важа-Пшавела. Там же вы сможете увидеть созданные разными художниками портреты писателя и иллюстрации к его произведениям. Выставка посвящена 155-летнему юбилею со дня рождения Пшавела и продлится до 28 января 2017 года.

Картины самого знаменитого грузинского примитивиста Нико Пиросмани можно увидеть на выходных в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. Экспозиция пополнилась девятью полотнами Пиросмани – это «Пасхальный барашек», «Кабан», «Наседка с цыплятами», «Орточальская красавица с веером», «Женщина с цветком и зонтиком», «Няня», «Натюрморт», «Кутеж с шарманщиком Датико Земель» и «Кахетинский поезд». Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе находится по адресу — проспект Шота Руставели, 11.

В театрах Тбилиси на выходных вы можете увидеть:

ТЕАТР МАРДЖАНИШВИЛИ

Суббота, 24 декабря

20:00 «Академия смеха» — большой зал (цена билетов – 16 лари)

Режиссер: Леван Цуладзе

Роли исполняют: Нато Мурванидзе, Ника Кучава

20:00 «Эти свободные бабочки» — Новая сцена (цена билетов – 8 лари)

Режиссер: Анна Хидешели

Роли исполняют: Коко Роинишвили, Анука Григолия, Тако Бериашвили, Ираклий Чхиквадзе

Воскресенье, 25 декабря

20:00 «Любовники» — Новая сцена (цена билетов – 8 лари)

Режиссер: Георгий Кавиладзе

Роли исполняют: Заза Иакашвили, Ани Имнадзе

СВОБОДНЫЙ ТЕАТР

Суббота, 23 декабря

19:00 «Заводной апельсин» — цена билетов 6-15 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Слава Натенадзе, Аполлон Кублашвили, Джаба Киладзе, Сандро Маргалиташвили, Миша Арджеванидзе, Ани Аладашвили, Машо Мелкадзе, Лаша Гургенидзе

Дети до 16 лет на спектакль не допускаются

Воскресенье, 24 декабря

19:00 «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — цена билетов: 6-15 лари

Режиссер: Автандил Варсимашвили

Роли исполняют: Джаба Киладзе, Саломе Чулухадзе, Мамука Мумладзе, Ани Аладашвили, Лаша Гургенидзе, Ото Лорткипанидзе, Мариам Надирадзе, Георгий Зангури, Кета Лорткипанидзе, Георгий Джикия, Тико Кордзадзе, Майя Доборджгинидзе

ТЕАТР КИНОАКТЕРА ТУМАНИШВИЛИ

Суббота, 24 декабря

20:00 «Нанили» — цена билетов: 10 лари

Режиссер и автор инсценировки: Нугзар Багратиони-Грузинский

Роли исполняют: Анна Матуашвили, Тенгиз Цулая, Бека Джумутия, Резо Гиоргобиани, Дареджан Хачидзе, Анна Николаишвили, Натия Метревели Мака Цинцадзе, Ника Цередиани, Торнике Касрашвили, Цотне Метонидзе, Важа Мгебришвили, Тата Татарашвили, Ираклий Чухуа

Воскресенье, 25 декабря

20:00 «Трамвай «Желание»» — цена билетов: 10 лари

Режиссер: Кети Долидзе

Роли исполняют: Нинель Чанкветадзе, Темо Гвалия, Ирина Гиунашвили, Кети Асатиани, Имеда Арабули, Вано Дугладзе, Гуга Кахиани, Тамуна Буачидзе

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ И ДРАМЫ

Суббота и воскресенье, 24 и 25 декабря

19:00 «Жили-были… Рождественская сказка» — цена билетов: 8, 10 лари

Режиссер: Давид Доиашвили

Роли исполняют: Анна Замбахидзе, Арчил Сологашвили, Анна Куртабадзе, Саломе Кипиани, Торнике Гогричиани, Тато Чахунашвили, Георгий Вардосанидзе, Георгий Квелашвили, Марина Джохадзе, Анна Алексишвили

ТЕАТР АХМЕТЕЛИ

Суббота, 24 декабря

12:00 «Имеретинский реквием» (цена билетов 7-10 лари)

Режиссер: Ираклий Гогия

Роли исполняют: Татули Эдишерашвили, Тамар Бежуашвили, Мзия Талиашвили, Мамука Мазавришвили, Важа Цицилошвили, Георгий Гасвиани, Нелли Бадалашвили, Лика Кутателадзе, Василий Шихашвили

Воскресенье, 25 декабря

19:00 «Тетушка Чарли» (цена билетов 7-10 лари)

Режиссер: Нино Шотадзе

Роли исполняют: Гиги Мигриаули, Георгий Цхададзе, Андрия Гвелесиани, Георгий Гасвиани, Татули Эдишерашвили, Юка Васадзе, Тина Гвазава, Майко Вацадзе, Гванца Канделаки, София Себискверадзе, Ото Чикобава, Нино Цимакуридзе, Тамта Пашатури

ТЕАТР КОРОЛЕВСКОГО КВАРТАЛА

Суббота, 24 декабря

20:00 «Вторая половинка» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Вано Хуцишвили

Роли исполняют: Лили Хурити, Малхаз Абуладзе

Воскресенье, 25 декабря

20:00 «Стриптиз» — цена билетов 7, 10 лари

Режиссер: Ника Тавадзе

Роли исполняют: Паата Инаури, Дата Тавадзе

ТЮЗ ДУМБАДЗЕ

Суббота, 24 декабря

12:00, 14:00 «Новогодняя ночь и космические пришельцы» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Георгий Шавгулидзе, Тамара Ткемаладзе, Тамара Цквитинидзе, Мамука Богверадзе, Шалва Антелава, Ника Наниташвили, Вахтанг Чачанидзе

13:00 «Пеппи Длинныйчулок» — большой зал (цена билетов 8-14 лари)

Режиссер: Отар Багатурия

Роли исполняют: Георгий Гогишвили, Георгий Джикуридзе, Гога Беридзе, Дмитрий Тарбая, Екатерина Хатиашвили, Зураб Арусия, Тамара Лолашвили, Иосеб Молодинашвили, Мамука Богверадзе, Мариам Чухрукидзе, Хатия Мелкадзе, Хатуна Бердзенишвили, Саломе Маисашвили

19:00 «Кукарача» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Шалва Гацерелия

Роли исполняют: Анна Мгебришвили, Бадри Гвазава, Берта Хапава, Георгий Гогишвили, Георгий Качахидзе, Анна Хурошвили, Асмат Курцикидзе, Гога Беридзе, Дмитрий Тарбая, Эка Шарикадзе, Екатерина Хатиашвили, Тамара Лолашвили, Иосеб Молодинашвили, Иосеб Хаиндрава, Каха Чоладзе

19:00 Премьера «Последний пылкий влюбленный» — малая сцена (цена билетов: 8, 14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Нино Лежава, Бесарион Мегрелишвили, Вахтанг Нозадзе, Нино Кикачеишвили, Хатуна Бердзенишвили, Мака Бардавелидзе, Кети Китиашвили, София Ебралидзе

Воскресенье, 25 декабря

12:00 «Новогодняя ночь и космические пришельцы» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Георгий Шавгулидзе, Тамара Ткемаладзе, Тамара Цквитинидзе, Мамука Богверадзе, Шалва Антелава, Ника Наниташвили, Вахтанг Чачанидзе

13:00 «Мышеловка» — большой зал (цена билетов: 6-12 лари)

Режиссер: Отар Багатурия

Роли исполняют: Хатия Мелкадзе, Паата Киквадзе, Саломе Цурцумиа, Шалва Антелава, Мераб Шарикадзе, Хатуна Бердзенишвили, Елена Бежашвили, Давид Карселадзе, Анна Мгебришвили, Деви Рехвиашвили

15:00 «Нацаркекиа» — малая сцена (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Анна Мгебришвили, Бадри Гвазава, Берта Хапава, Бесарион Мегрелишвили, Гага Шишинашвили, Георгий Гогишвили, Георгий Качахидзе, Георгий Маисурадзе, Давид Ростомашвили, Деви Рехвиашвили, Анна Хурошвили, Асмат Курцикидзе

19:00 «Я вижу солнце» — большой зал (цена билетов 6-12 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Бадри Гвазава, Георгий Маисурадзе, Давид Ростомашвили, Асмат Курцикидзе, Георгий Джикуридзе, Гога Беридзе, Дэн Хлыбов, Эка Шарикадзе, Екатерина Хатиашвили, Зураб Арусия, Тамара Ткемаладзе

20:00 Премьера «Последний пылкий влюбленный» — малая сцена (цена билетов: 8, 14 лари)

Режиссер: Димитрий Хвтисиашвили

Роли исполняют: Нино Лежава, Бесарион Мегрелишвили, Вахтанг Нозадзе, Нино Кикачеишвили, Хатуна Бердзенишвили, Мака Бардавелидзе, Кети Китиашвили, София Ебралидзе

ТЕАТР МАРИОНЕТОК ГАБРИАДЗЕ

Суббота, 24 декабря

20:00 «Рамона» — цена билетов 10-30 лари

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Заза Папуашвили, Нино Касрадзе, Алексей Колган, Роман Карцев, Русудан Болквадзе, Руслан Микаберидзе, Заза Папуашвили, Нино Арсенишвили, Резо Таварткиладзе

Воскресенье, 25 декабря

20:00 «Бриллиант маршала де Фантье» — цена билетов 10-30 лари

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик — Резо Габриадзе

Роли озвучивали: Эрос Манджгаладзе, Рамаз Чхиквадзе, Верико Анджапаридзе, Саломе Канчели, Медея Джапаридзе, Имер Кавсадзе, Руслан Микаберидзе, Натия Кавсадзе

К И Н О

КИНОТЕАТР «АМИРАНИ»

Фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed)

Сб. 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D; 16:45 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на русском 3D.

Вс. 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D. :15 ()

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

Сб. 12:15 (8-9 лари) – на русском; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Вс. 12:15 (8-9 лари) – на грузинском; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 17:45 (11-12 лари) – на грузинском; 20:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:15 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен

Фильм «Союзники» (Allien)

22:10 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Роберт Земекис

Жанр: боевик, триллер, военный, драма, мелодрама

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль

Фильм «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

15:00 (9-10 лари) – на русском.

Режиссер: Том Форд

Жанр: триллер, драма

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:15 (8-9 лари); 14:45 (9-10 лари); 17:15 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

Фильм «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

16:40 (10-11 лари) – на русском.

Режиссер: Мэл Гибсон

Жанр: драма, военный, история

В ролях: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер

Фильм «Другой мир: Войны крови» 3D (Hacksaw Ridge)

20:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Анна Ферстер

Жанр: ужасы, боевик

В ролях: Кейт Бекинсэйл, Тео Джеймс, Лара Пулвер, Чарльз Дэнс

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

13:30 (9-10 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Дэвид Йейтс

Жанр: фэнтези, приключение, семейный

В ролях: Эдди Редмейн, Джонни Депп, Джемма Чан, Эзра Миллер

Мультфильм «Тролли» 3D (Trolls)

11:45 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Майк Митчелл, Уолт Дорн

Жанр: фэнтези, мюзикл, комедия, приключения

В ролях: Анна Кендрик, Зои Дешанель, Джастин Тимберлэйк, Кристиан Барански

КИНОТЕАТР «РУСТАВЕЛИ»

Фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed)

12:30 (8-9 лари) – на русском 3D; 15:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 17:30 (11-12 лари) – на русском 3D; 20:00 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском.

Вс. 12:00 (8-9 лари) – на грузинском; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 17:30 (11-12 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

11:40 (8-9 лари); 17:00 (10-11 лари); 19:30 (13-14 лари); 22:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен

Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

12:00 (8-9 лари); 19:30 (13-14 лари) – на русском; 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт

Фильм «Инкарнация» (Incarnate)

17:00 (10-11 лари); 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Брэд Пейтон

Жанр: ужасы, триллер

В ролях: Аарон Экхарт, Кэрис ван Хаутен, Каталина Сандино Морена

Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

19:45 (13-14 лари); 22:15 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон

Фильм «Союзники» (Allien)

14:20 (9-10 лари) – на русском.

Режиссер: Роберт Земекис

Жанр: боевик, триллер, военный, драма, мелодрама

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:30 (8-9 лари); 15:00 (9-10 лари); 17:00 (10-11 лари); 20:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

14:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Дэвид Йейтс

Жанр: фэнтези, приключение, семейный

В ролях: Эдди Редмейн, Джонни Депп, Джемма Чан, Эзра Миллер

CAVEA CINEMAS (Tbilisi Mall)

Фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed)

12:00 (8-9 лари) – на русском 3D; 14:30 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:45 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:15 (13-14 лари) – на русском 3D; 21:45 (13-14 лари) – на русском 3D; 21:50 (13-14 лари) – на английском 3D; 21:55 (13-14 лари) – на английском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

Сб. 12:00 (8-9 лари) – на русском; 14:10 (9-10 лари) – на русском; 17:00 (10-11 лари) – на грузинском.

Вс. 12:00 (8-9 лари) – на грузинском; 14:10 (9-10 лари) – на грузинском; 17:00 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

13:15 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 18:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D; 21:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен

Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

17:00 (10-11 лари) – на русском; 18:40 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт

Фильм «Инкарнация» (Incarnate)

21:55 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Брэд Пейтон

Жанр: ужасы, триллер

В ролях: Аарон Экхарт, Кэрис ван Хаутен, Каталина Сандино Морена

Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

14:30 (9-10 лари) – на русском; 16:15 (10-11 лари); 19:25 (13-14 лари): 21:20 (13-14 лари) — на грузинском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон

Фильм «Союзники» (Allien)

19:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Роберт Земекис

Жанр: боевик, триллер, военный, драма, мелодрама

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль

Фильм «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

12:00 (8-9 лари) – на русском.

Режиссер: Том Форд

Жанр: триллер, драма

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:00 (8-9 лари); 14:20 (9-10 лари); 16:15 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

CAVEA CINEMAS (East Point)

Фильм «Кредо убийцы» (Assassin’s Creed)

Сб. 12:15 (8-9 лари) – на русском 3D; 14:45 (9-10 лари) – на русском 3D; 17:15 (11-12 лари) – на русском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на английском 3D; 22:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Вс. 17:15 (11-12 лари) – на русском 3D; 19:45 (13-14 лари) – на русском 3D; 22:00 (13-14 лари) – на английском 3D.

Режиссер: Джастин Курзель

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Мультфильм «Большой собачий побег» (Ozzy)

Сб. 12:30 (8-9 лари) – на русском; 14:30 (9-10 лари) – на русском; 16:45 (10-11 лари) – на грузинском.

Вс. 12:30 (8-9 лари) – на грузинском; 14:30 (9-10 лари) – на грузинском; 16:45 (10-11 лари) – на грузинском.

Режиссер: Альберто Родригез, Начо Ла Каза

Жанр: мультфильм

В ролях: Гильермо Ромеро, Дэни Ровира, Хосе Мота

Фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (Rogue One)

12:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 13:30 (9-10 лари) – на грузинском 3D; 15:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 16:30 (10-11 лари) – на грузинском 3D; 17:30 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 19:00 (13-14 лари) – на английском 3D; 20:00 (19 лари) – на русском 3D IMAX; 22:30 (19 лари) – на английском 3D IMAX; 22:30 (13-14 лари) – на русском 3D.

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанр: фантастика, боевик, приключения

В ролях: Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен

Фильм «Призрачная красота» (Collateral Beauty)

19:30 (13-14 лари) – на английском; 22:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Дэвид Фрэнкл

Жанр: драма

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кира Найтли, Кейт Уинслетт

Фильм «Инкарнация» (Incarnate)

14:30 (9-10 лари) – на русском; 22:30 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Брэд Пейтон

Жанр: ужасы, триллер

В ролях: Аарон Экхарт, Кэрис ван Хаутен, Каталина Сандино Морена

Фильм «Новогодний корпоратив» (Office Christmas Party)

14:00 (9-10 лари); 16:30 (10-11 лари); 19:15 (13-14 лари); 21:45 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

Жанр: комедия

В ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДЖей Миллер, Джиннифер Энистон

Фильм «Союзники» (Allien)

16:45 (10-11 лари) – на русском; 22:00 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Роберт Земекис

Жанр: боевик, триллер, военный, драма, мелодрама

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль

Фильм «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals)

12:00 (8-9 лари); 19:45 (13-14 лари) – на русском.

Режиссер: Том Форд

Жанр: триллер, драма

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор-Джонсон

Фильм «Моана» 3D (Moana)

12:00 (8-9 лари); 14:15 (9-10 лари); 16:45 (10-11 лари); 19:00 (13-14 лари) – на грузинском.

Режиссер: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, семейный

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

13:00 (9-10 лари) – на русском 3D; 16:00 (10-11 лари) – на русском 3D; 19:30 (13-14 лари) – на грузинском 3D.

Режиссер: Дэвид Йейтс

Жанр: фэнтези, приключение, семейный

В ролях: Эдди Редмейн, Джонни Депп, Джемма Чан, Эзра Миллер

Мультфильм «Тролли» 3D (Trolls)

11:30 (8-9 лари) – на грузинском.

Режиссер: Майк Митчелл, Уолт Дорн

Жанр: фэнтези, мюзикл, комедия, приключения

В ролях: Анна Кендрик, Зои Дешанель, Джастин Тимберлэйк, Кристиан Барански

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

Комментарии