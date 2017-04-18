Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

Квирикашвили: Грузия уважает выбор населения Турции 

10:45, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Грузия уважает и приветствует выбор населения Турции —  заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

В Турции в воскресенье состоялся референдум в связи с  изменением конституции для увеличения полномочий президента. По предварительным данным, сторонники изменений набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы.

«Мы уважаем и приветствуем выбор населения Турции. Турция является нашим стратегическим партнером, стабильное развитие которого является важным как для Грузии, так и для региона», — написал Георгий Квирикашвили на своей официальной странице в фейсбуке, комментируя результаты референдума.

В соответствии с предстоящими поправками в конституцию, пост премьер-министра будет упразднен, а полномочия президента Турции значительно увеличиваются — он  получает  право назначать вице-президента, министров правительства, часть судей  и прокуроров.

Накануне  противники конституционных изменений провели в крупных городах Турции  массовые акции протеста. Они заявляют, что итоги голосования были сфальсифицированы.  Из-за акций протеста  в Турции решили на три месяца продлить чрезвычайное положение, введенное в июле прошлого года после попытки военного переворота. Запрос на утверждение этого решения направлен в парламент.

Комментарии

Related Articles

  • Художник из Кахетии и фотограф из Лиона представят проект «Цвета весны» в Тбилиси

    Художник из Кахетии и фотограф из Лиона представят проект «Цвета весны» в Тбилиси

    ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Выставка «Цвета весны» откроется в Тбилисской национальной парламентской библиотеке 21 апреля – это совместная экспозиция работ грузинского художника Левана Мосиашвили и французского фотографа Алена Пизэна (Alaine Pizaine). Леван Мосиашвили – живописец-самоучка, картины которого известны как в Грузии, так и за рубежом. Он родился в Телави, в семье художника. Жизнь на две страны

  • МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    МВД Грузии: Стрелявший в экс-депутата Давиташвили задержан

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники МВД Грузии в селе Кисисхеви в Кахетии арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на экс-депутата парламента Грузии Васила Давиташвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства. Ранее сегодня в Давиташвили стреляли во дворе его дома в городе Телави, когда он возвращался с кладбища. При личном обыске задержанного был изъят пистолет «Макарова».

  • Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    Пенс: Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец

    ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Терпению США по отношению к Северной Корее пришел конец, — заявил вице-президент США Майкл Пенс, посетивший сегодня демилитаризованную зону, которая разделяет Корейский полуостров на два государства – Республику Корею и КНДР. «Был период стратегического терпения, но теперь он закончен», — цитирует Майкла Пенса Reuters.  По словам американского вице-президента, в отношении

165
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия