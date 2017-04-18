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Квирикашвили: Грузия уважает выбор населения Турции

10:45, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Грузия уважает и приветствует выбор населения Турции — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

В Турции в воскресенье состоялся референдум в связи с изменением конституции для увеличения полномочий президента. По предварительным данным, сторонники изменений набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников реформы.

«Мы уважаем и приветствуем выбор населения Турции. Турция является нашим стратегическим партнером, стабильное развитие которого является важным как для Грузии, так и для региона», — написал Георгий Квирикашвили на своей официальной странице в фейсбуке, комментируя результаты референдума.

В соответствии с предстоящими поправками в конституцию, пост премьер-министра будет упразднен, а полномочия президента Турции значительно увеличиваются — он получает право назначать вице-президента, министров правительства, часть судей и прокуроров.

Накануне противники конституционных изменений провели в крупных городах Турции массовые акции протеста. Они заявляют, что итоги голосования были сфальсифицированы. Из-за акций протеста в Турции решили на три месяца продлить чрезвычайное положение, введенное в июле прошлого года после попытки военного переворота. Запрос на утверждение этого решения направлен в парламент.

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