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Квирикашвили: Грузия ждет инвесторов из Ирана

14:36, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, говорится в сообщении на сайте грузинского правительства.

Основной темой встречи стали двухсторонние отношения Грузии и Ирана, актуальные вопросы сотрудничества и углубление торгово-экономических отношений.

Вице-президент Ирана отметил, что экономическое сотрудничество между странами имеет большой потенциал. Квирикашвили акцентировал внимание на благоприятной инвестиционной среде в Грузии и отметил, что страна ждет инвесторов из Ирана.

Премьер Грузии и вице-президент Ирана также обсудили возможности сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, образования и инноваций.

После между представителями власти Ирана и грузинской делегацией прошла встреча с расширенном формате.

Стороны обсуждали развитие транспортных и транзитных коридоров, в том числе развитие коридора Персидский залив – Черное море, а также сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства и банковской сфере.

Иранская сторона выразила готовность сотрудничать с Грузией в сфере энергетики, в том числе в плане обмена электроэнергией и предоставления иранского газа Грузии. Стороны отметили важность развития двухсторонних экономических связей и договорились о том, что следующая встреча межправительственной экономической комиссии Грузии и Ирана пройдет летом 2017 года в Грузии.

Разговор также коснулся двухстороннего сотрудничества в фитосанитарной сфере и сфере сельского хозяйства, а также в направлении культуры, науки, инноваций и высоких технологий. По итогам встречи были оформлены меморандумы о взаимопонимании между министерством коммуникаций и информационных технологий Ирана и министерством экономики и устойчивого развития Грузии, а также между министерствами по делам спорта, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Также был оформлен ряд соглашений между представителями частного сектора Грузии и Ирана.

Квирикашвили отправился в Иран спустя несколько дней после визита в Грузию главы МИД Ирана. 18 апреля в Тбилиси прошел грузино-иранский бизнес-форум, на котором были достигнуты соглашения об углублении торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства и в плане инфраструктурных проектов. Иран также заинтересовался возможностью транзита товаров в Европу через Грузию.

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