Квирикашвили посещает Румынию с официальным визитом
ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправился в Румынию с официальным двухдневным визитом, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
В рамках визита Квирикашвили встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Сорином Гриндяну и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану.
Глава правительства также посетит прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.
Грузия и Румыния сотрудничают почти по всем направлениям, в том числе с сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта. Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт. Торговый оборот между Грузией и Румынией за первый квартал 2017 года составил более 44,3 миллиона долларов.