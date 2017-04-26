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Квирикашвили посещает Румынию с официальным визитом

12:00, Апрель 26, 2017

ТБИЛИСИ, 26 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправился в Румынию с официальным двухдневным визитом, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.

В рамках визита Квирикашвили встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Сорином Гриндяну и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану.

Глава правительства также посетит прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.

Грузия и Румыния сотрудничают почти по всем направлениям, в том числе с сферах экономики, туризма, сельского хозяйства, морской торговли, культуры, науки и спорта. Наиболее приоритетными направлениями сотрудничества являются торговля, экономика, энергетика и транспорт. Торговый оборот между Грузией и Румынией за первый квартал 2017 года составил более 44,3 миллиона долларов.

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