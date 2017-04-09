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Квирикашвили: Референдум в Цхинвальском регионе – предпосылка его аннексии

18:47, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили осудил т.н. выборы и референдум в Цхинвальском регионе и выразил уверенность, что грузины и осетины в будущем обязательно сумеют преодолеть отчуждение.

«Любые выборы и референдумы, проводимые на оккупированных территориях, незаконны и не имеют юридической силы. Нормы международного права безоговорочно защищают цивилизованный мир. Международное сообщество и отдельные страны еще раз озвучили ясную позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, единогласно и однозначно осудив незаконно проводимые в Цхинвальском регионе выборы и референдум», — говорится в заявлении премьера.

Т.н. референдум о переименовании старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ является почвой для его аннексии, отмечает глава правительства Грузии.

Квирикашвили в своем заявлении выражает сожаление в связи с тем, что «Российская Федерация такими провокационными действиями целенаправленно препятствует усилиям по мирному разрешению конфликта, а также мешает восстановлению доверия между обществами, разделенными оккупационными линиями».

«Я верю, что грузины и осетины найдут пути к друг другу и преодолеют исторически несуществующее отчуждение и вместе позаботятся об общей родине, общем государстве — построении Грузии», — подчеркивается в обращении премьер-министра.

Сегодня в Цхинвальском регионе проходят «президентские выборы», а также референдум о переименовании «Республики Южная Осетия» в «Республику Южная Осетия — Государство Алания». Тбилиси и международное сообщество не признает политические процессы на оккупированных территориях Грузии и считает их нелегитимными.

Цхинвальский регион и Абхазия не контролируются центральными властями Грузии и с 2008 года официально признаны оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных государств признает только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

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