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Любительская труппа из Тбилиси стала призером польского фестиваля украинского театра

11:00, Апрель 11, 2017

Фото: Михаил Родионов

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Тбилисский экспериментальный театр Tilde стал призером IV Международного фестиваля украинского театра в Польше.

Фестиваль под названием  «Wshod-Zahod» (Восток – Запад) основан в Кракове в 2014 году Фондом массовых зрелищ и шоу-программ и Центром молодежи имени Генрика Йордана.

Любительский коллектив из Тбилиси представил в Кракове свой спектакль «Либертин» и получил от жюри награду за лучшую режиссуру.

В этом году на фестивале были представлены театры из Грузии, Украины, Польши и Германии. Фестивальные спектакли состоялись на театральных подмостках Кракова и в Новом Сонче.

«Организаторы фестиваля пригласили очень интересные театры и создали теплую атмосферу. Большое спасибо директору фестиваля Надие Мороз – Ольшанской – нас встретили в Кракове как старых друзей», — сообщила журналистам режиссер труппы Оксана Чадаева. Окасана – гражданка Украины и жительница Киева, именно благодаря ее энтузиазму в Тбилиси был организован любительский театр.

В 2016 году тбилисский театр  уже получил  диплом лауреата на фестивале «Wshod-Zahod» и диплом в номинации «За умелое использование театральных традиций».

В труппе Tilde около полутора десятка актеров разных национальностей, возрастов и профессий.  В репертуаре уже семь спектаклей и все это – современная европейская драматургия. Спектакли ставят на русском языке, но в ближайшее время планируют осилить постановки на  украинском и на грузинском. Выступления Tilde проходят на разных арт-площадках Тбилиси.

Спектакль «Либертин» поставлен по одноименной пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Комедия-фарс  рассказывает об отношениях великого философа Дени Дидро с женщинами. В Тбилиси  премьера «Либертина» состоялась 29 июля 2016 года.

 

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