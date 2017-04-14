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Маргвелашвили: Грузинскому языку больше никогда не будет грозить опасность

15:59, Апрель 14, 2017

ТБИЛИСИ, 14 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил население с Днем родного языка или «Дэдаэна», заявив о необходимости восстановить его особое место в мировой культуре.

В 1978, на основании новой советской конституции, центральные власти решили лишить местные языки союзных республик статуса государственных. Государственным языком СССР оставался только русский язык. Соответствующие изменения предполагалось внести и конституцию Грузинской ССР. Эту поправку 14 апреля 1978 года должен был утвердить Верховный совет республики, однако это вызвало протест грузинской общественности. В этот день 38 лет назад в разных городах Грузии прошли многочисленные митинги. Самой масштабной стала демонстрация в Тбилиси — на проспекте Руставели собрались десятки тысяч людей. Разрядить кризис удалось после переговоров тогдашнего первого секретаря ЦК Грузии Эдуарда Шеварднадзе с первыми лицами московской центральной власти, в результате которых статус грузинского языка сохранили.

С 1990 года 14 апреля в Грузии ежегодно отмечается День родного языка.

«14 апреля 1978 года – одна из наиважнейших дат в нашей новейшей истории. Когда советские власти решили упразднить статус государственного языка у национальных языков, тысячи людей, вышедших на проспект Руставели в Тбилиси, противостояли этому намерению. Большинством была молодежь», — говорится в заявлении президента.

События 1978 года стали первым случаем в истории, когда авторитарные власти были вынуждены пойти на уступки народу, подчеркнул президент.

«Первая в советской истории мирная протестная демонстрация сохранила статус государственного не только грузинскому языку, но и стала переломным событием для всей большевистской империи. Именно в этот день был дан первый толчок появлению национального движения в 80-х годах», — считает президент.

Защита грузинского языка в то же время была обоснована стремлением восстановить независимое грузинское государство, отметил Маргвелашвили.

«И хоть нашему родному языку больше никогда не будет грозить такая опасность, на нас возложена ответственность восстановить его особое место в мировой цивилизации, способствовать обучению грузинскому языку всех наших сограждан с тем, чтобы укрепить его государственный статус», — заключил президент.

Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, он создан не позднее 5 в. н.э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века — письмо нусхури (церковное), а с XI века — письмо мхедрули (гражданское).

В 2016 году ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.

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