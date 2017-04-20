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Маргвелашвили об изменениях в конституцию: У страны не будет главнокомандующего

13:34, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал проект новой редакции конституции страны.

Действующий президент недоволен тем, что  согласно этому проекту, у страны фактически не будет главнокомандующего.

«Мы ознакомились с новой версией будущей конституции, и я хочу коснуться нескольких основных пунктов.  Первое: к сожалению,  была отвергнута ясно выраженная народом воля избирать президента страны. По новым правилам,  избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков. Второе: у избранного таким образом президента фактически не будет даже тех небольших прав, что оставались с 2013 года. И самое страшное то, что у страны фактически не будет главнокомандующего», — сказал Маргвелашвили.

Президент отметил, что положительно оценивает то положение в проекте изменений, которое предусматривает отмену выборов в парламент по мажоритарной системе.  Вместе с тем он указал на то, что в этой записи нет определенности.

«В этом проекте конституции мы действительно увидели шаг вперед – он состоит в том,  что мы  переходим на только пропорциональные выборы парламента. Хотя и в этом случае, непонятна запись о том, что выигравшая выборы партия, даже если она выиграет только на 1%, получает все остальные нераспределенные голоса», — отметил Маргвелашвли.

Проект изменений в конституции Грузии, инициированный обладающей конституционным большинством правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны, а также значительное ограничение его полномочий.

Согласно проекту, президента Грузии сроком на пять лет будет избирать без проведения дебатов и тайным голосованием избирательная коллегия, в состав которой войдут 300 выборщиков.

В документе не конкретизированы даты  — с какого года президента будет избирать избирательная коллегия. За проект, подготовленный рабочими группами государственной конституционной комиссии, члены комиссии будут голосовать 22 апреля.

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