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Мэрия выделит одноразовую денежную помощь торговцам сгоревшего «Детского мира»

16:40, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия. Мэрия выделит одноразовую финансовую помощь сотрудникам торгового центра «Детский мир», уничтоженного пожаром в январе 2017 года.

345 пострадавших получат по 3 тысячи лари (около 1,2 тысяч долларов). Всего из городского бюджета резервному фонду мэрии будет выделен 1 миллион лари (около 412 тысяч долларов).

Для выдачи помощи следовало внеси соответствующие поправки в бюджет столицы на 2017 год. Сегодня за внесение поправок проголосовали 34 депутата тбилисского сакребуло (горсовета) из 42 присутствующих.

За последние несколько месяцев пострадавшие торговцы провели перед правительственными зданиями многочисленные акции с требованием помощи от властей.

«Мы рады, что было достигнуто соглашение между нами и пострадавшими в результате пожара в «Детском мире». Наша работа в течение одного месяца принесла соответствующий итог. Как вам известно, этот период понадобился для уточнения списков… После этого у нас появилась возможность передать 345 пострадавшим 3 тысяч лари из резервного фонда мэрии», — сказала председатель фракции «Грузинская мечта» в тбилисском сакребуло Римма Берадзе.

Как уже сообщалось, огонь уничтожил практически весь товар в четырехэтажном здании торгового центра на Вокзальной площади– здесь продавали текстиль, предметы быта, товары для детей и мебель. При этом от пожара было застраховано только здание, а не находившиеся в нем товары. Больше повезло 350 торговцам ювелирными изделиями – принадлежащие им вещи находились в сейфах в подвальном помещении и их удалось вернуть владельцам.

Власти также предложили торговцам из сгоревшего комплекса льготные условия для торговли на разных рынках.

Кроме того, коммерческие банки по инициативе и при посредничестве мэрии Тбилиси приняли решение на шесть месяцев отсрочить пострадавшим торговцам выплату по кредитам.

Согласно информации «Ассоциации банков Грузии», банковские обязательства есть у более чем 600 пострадавших в результате пожара в «Детском мире», общая сумма задолженности составляет 16 миллионов лари (около 6,6 миллиона долларов).

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