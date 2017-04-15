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МИД Грузии призывает паломников соблюдать порядок на церемонии схождения Благодатного огня

10:00, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Министерство иностранных дел Грузии призывает граждан, находящихся в Иерусалиме, соблюдать порядок на церемонии схождения Благодатного огня в пасхальную ночь.

Паломники из Грузии на Пасху ежегодно едут в Израиль, откуда в пасхальную ночь привозят Благодатный огонь. Церемония Схождения огня пройдет 15 апреля в Храме Гроба Господня, в Старом Городе Иерусалима.

Внешнеполитическое ведомство просит паломников из Грузии подчинятся требованиям полиции.

«Надо учесть, что ответ гражданина на требование полиции может расценивается как осуществление сопротивления полиции и соответственно из-за большого количества народа и для установления порядка может быть применена сила» — предупреждает МИД. В заявлении граждан, у которых есть проблемы со здоровьем, призывают воздержаться от посещения Храма Спасителя из-за большого скопления людей.

Также МИД Грузии, предупреждает граждан о возможном мошенничестве и просит не покупать браслеты для входа в храм.

«Граждане должны избегать покупку т.н. специальных браслетов – пропусков на посещение храма в Старом Городе Иерусалима. Лица с подобными фальшивыми браслетами будут выдворены сотрудниками иерусалимской полиции из Храма», — говорится в обращении.

В случае, если гражданин потеряется в Старом Городе Иерусалима, он должен связаться с полицией по номеру +972 26226100, чтобы его доставили в ближайшее отделение и связаться связаться с консульской службой посольства Грузии.

 

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