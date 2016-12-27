Главное Новости Общество

Министерство образования Грузии представило план реформы на 2017 год

17:07, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава представил сегодня стратегический план развития образовательной и научной сферы на 2017 год.

С основными направлениями реформы, которые планируются провести в будущем году, министр ознакомил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, членов правительства, дипкорпус, представителей правительственных и неправительственных организаций.

Стратегический план реформы охватывает все сферы образования:

Профессиональное образование

Профессиональные колледжи предложат учебную программу всем гражданам Грузии любого возраста, в том числе и дуальное обучение — совмещение профессионального образования с работой и учебой. Большая часть дуального обучения будет проходить на предприятиях и студент сможет параллельно и работать, и учиться. В процесс включены и работодатели. Студенты получат минимальную оплату.

Профучилища задействованы во всех регионах Грузии. На данный момент в стране функционирует 37 профессиональных училища и 10 филиалов. В 2017 году запланировано открыть еще два филиала в городе Хоби и поселке Степанцминда.

По словам министра, будет улучшено и законодательство, согласно которому студент, который будет иметь диплом профессионального колледжа, сможет поступить в высшее учебное заведение.

Высшее образование

Для того, чтобы тесно связать друг с другом экономику и образование, государство предложит студентам высшее образование, ориентированное на трудоустройство и развитие страны. Университеты подготовят тех специалистов, которые нужны промышленности, строительству, бизнесу, сельскому хозяйству, политике, гражданскому сектору, спортивным, академическим, научным кругам, а также искусству.

Также государство профинансирует те приоритетные профессии, на которые есть спрос со стороны работодателей. Лучшие грузинские студенты получат дипломы международного уровня.

Общее образование

Для достижения целей в профессиональном и высшем образовании необходимо, чтобы школа стала более современной и интересной. Нужно повысить качество образования, развить в подростках критическое и свободное мышление. Этой цели будут служить свободные уроки, обновленные учебные программы и учебники, использование в обучении технологий. Лучшие ученики смогут поступить в университет с помощью знаний, полученных в школе, соответственно, у них не будет необходимости нанимать репетитора.

Для того, чтобы будущее поколение выросло здоровым, в школах будут больше проводиться уроки спорта и искусства. В школах будут задействованы многообразные спортивные круги, систематически будут проходить состязания. При этом у каждого ребенка будет возможность выявить свой талант в разных областях искусства. Соответственно, в школах начнут функционировать круги искусства, пройдут интересные уроки об искусстве.

В 2017 году также продолжится процее строительных и ремонтных работ школ.

Наука

Грузия станет центром высшего образования, науки и исследования Восточной Европы, Ближнего Востока и региона СНГ. Этому плану будут содействовать Технологический университет Кутаиси и новый проект «Учись в Грузии». В рамках проекта в частных и государственных училищах будет задействованы иностранные международные программы, в результате чего в Грузии смогут учиться все больше иностранцев, а грузинские ученые получат возможность включиться в международные программы по обмену студентами и специалистами.

В новом году будут разработаны программы, поддерживающие молодых ученых, а также тех из грузинских ученых, которые находятся за рубежом. Молодые изобретатели и ученые смогут превратить свои идеи в коммерческие выгодные предложения. Этот подход позволит помочь вернуться на родину грузинским ученым, работающим за рубежом.

Комментарии